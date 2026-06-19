Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов с остър коментар към Божков относно дълговете на Левски

Цветомир Найденов с остър коментар към Божков относно дълговете на Левски

19 Юни, 2026 20:34 1 020 11

  • цветомир найденов-
  • васил божков-
  • левски-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • дългове-
  • български футбол-
  • скандал-
  • социални мрежи

Благодетелят на ЦСКА 1948 иронизира Васил Божков заради противоречиви изказвания относно задълженията на "сините"

Цветомир Найденов с остър коментар към Божков относно дълговете на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Цветомир Найденов, основен спонсор на ЦСКА 1948, не пропусна да изрази мнението си по горещата тема за дълговете на Левски към бившия им собственик Васил Божков. Найденов използва социалните мрежи, за да хвърли светлина върху поредната промяна в позицията на Божков, като не спести иронията си.

Повод за реакцията на Найденов стана скрийншот от по-старо изказване на Васил Божков, в което той категорично заявява, че няма да търси парите си от Левски. Днес обаче ситуацията изглежда коренно различна.

В типичния си саркастичен стил, Цветомир Найденов написа във Facebook:

„Черепа както винаги е дълбоко принципен: вярна дума да не казва!

От: „няма да си искам парите от Левски“ до давайте нещата в 14-дневен срок. Абе, батеее."

Васил Божков: „Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем"

Изискаха плащане на 5 млн. евро от задълженията на Левски към Васил Божков


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Простьо

    18 2 Отговор
    Цекич, я върви на лично да му обясниш, а не от бронираните Ауди, барабар с 10 гавази.

    20:39 19.06.2026

  • 2 Николова , София

    14 2 Отговор
    Божков ша та изяде

    20:44 19.06.2026

  • 3 Перо

    11 2 Отговор
    Тоя и брат му трябваше да споделят съдбата на черепа, след като бяха ортаци! Тиквата и Домусчиев го спасиха заради накисването на черепа от братята!

    20:49 19.06.2026

  • 4 Защо

    13 1 Отговор
    пък да не си ги иска? Да ги подари на новия собственик ли? Докато отбора нямаше пари той не си искаше, а и да беше ги поискал най-много щеше да го фалира и нямаше какво да вземе.

    20:53 19.06.2026

  • 5 Хотели

    6 1 Отговор
    Цеко колко от ефбета е твой, има няма трийсетина процента

    20:55 19.06.2026

  • 6 ти още ждив ли си!???+@@@$)

    6 1 Отговор
    Да каза кога твоите ментори бяха на власт и перяха пари покрай тебе танас ДОМУС и стадиончето на ЧОРБЕТО. И беше добър да изчака оня на заплата можуретарка да не фалира отбора. И не зная що чака още тебе.

    20:56 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    4 0 Отговор
    Мекерето на Шиши изрева в негова защита.
    Ще кажете как така го защитава.
    Левски си е Шиши, новия собственик е човек на Шиши.
    Зад ЕФБЕТ също стои Шиши, Найденов е само параван.
    Божков изпълнява поръчка на Борисов, явно не може да му откаже.

    21:08 19.06.2026

  • 10 ?????

    7 0 Отговор
    Абе.
    Хубаво е да лапаме мръсни кинти, но е лошо да ги връщаме.

    21:08 19.06.2026

  • 11 Грозньо

    0 0 Отговор
    Отвратителни истории. И никой не е там където трябва!

    21:19 19.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове