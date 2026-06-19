Цветомир Найденов с остър коментар към Божков относно дълговете на Левски

Цветомир Найденов, основен спонсор на ЦСКА 1948, не пропусна да изрази мнението си по горещата тема за дълговете на Левски към бившия им собственик Васил Божков. Найденов използва социалните мрежи, за да хвърли светлина върху поредната промяна в позицията на Божков, като не спести иронията си.
Повод за реакцията на Найденов стана скрийншот от по-старо изказване на Васил Божков, в което той категорично заявява, че няма да търси парите си от Левски. Днес обаче ситуацията изглежда коренно различна.
В типичния си саркастичен стил, Цветомир Найденов написа във Facebook:
„Черепа както винаги е дълбоко принципен: вярна дума да не казва!
От: „няма да си искам парите от Левски“ до давайте нещата в 14-дневен срок. Абе, батеее."Васил Божков: „Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем"
Изискаха плащане на 5 млн. евро от задълженията на Левски към Васил Божков
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Простьо
20:39 19.06.2026
2 Николова , София
20:44 19.06.2026
3 Перо
20:49 19.06.2026
4 Защо
20:53 19.06.2026
5 Хотели
20:55 19.06.2026
6 ти още ждив ли си!???+@@@$)
20:56 19.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Иван
Ще кажете как така го защитава.
Левски си е Шиши, новия собственик е човек на Шиши.
Зад ЕФБЕТ също стои Шиши, Найденов е само параван.
Божков изпълнява поръчка на Борисов, явно не може да му откаже.
21:08 19.06.2026
10 ?????
Хубаво е да лапаме мръсни кинти, но е лошо да ги връщаме.
21:08 19.06.2026
11 Грозньо
21:19 19.06.2026