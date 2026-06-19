Цветомир Найденов с остър коментар към Божков относно дълговете на Левски

Цветомир Найденов, основен спонсор на ЦСКА 1948, не пропусна да изрази мнението си по горещата тема за дълговете на Левски към бившия им собственик Васил Божков. Найденов използва социалните мрежи, за да хвърли светлина върху поредната промяна в позицията на Божков, като не спести иронията си.

Повод за реакцията на Найденов стана скрийншот от по-старо изказване на Васил Божков, в което той категорично заявява, че няма да търси парите си от Левски. Днес обаче ситуацията изглежда коренно различна.

В типичния си саркастичен стил, Цветомир Найденов написа във Facebook:

„Черепа както винаги е дълбоко принципен: вярна дума да не казва!

От: „няма да си искам парите от Левски“ до давайте нещата в 14-дневен срок. Абе, батеее."