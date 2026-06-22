Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай след зрелищно 2:2

Уругвай и Кабо Верде изиграха един от най-качествените мачове от старта на Мондиал 2026 и направиха истинско зрелище за крайното 2:2 в среща от втория кръг на група "H".



Кевин Пина (21') откри резултата сензационно след фамозно изпълнение на пряк свободен удар, а в края на полувремето Максимилиано Араухо (44') от южноамериканците възстановиха паритета. В добавеното време пък урусите стигнаха до пълен обрат чрез АугустинКанобио (45'+6'), но той бе обезсмислен четвърт час след началото на второто полувреме, когато безобразна вратарска грешка доведе до изравняване, а този път герой за Кабо Верде бе Хелио Варела (61'). Двайсетина минути преди края на редовното време еднократните световни шампиони вкараха и трети гол, но той бе отменен след преразглеждане чрез ВАР.



В другия мач от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4:0 и това задължи "урусите" да търсят максимума в предстоящия сблъсък.

Така битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втория и четвъртия е само точка. Кабо Верде и Уругвай имат по две точки и ще си оспорват второто място до последно, като възпитаниците на Бубиста дори може да съжаляват, че не се изравниха с големия фаворит Испания, на който също взеха скалпа след 0:0 в първия кръг. Урусите пък отново се скъсаха да пропускат, както стана срещу Саудитска Арабия, когато стигнаха само до 1:1, но по никакъв начин не очакваха, че ще получат такъв отпор точно от точи съперник. Кабо Верде днес игра с огромно самочувствие, показа класа и не просто се надиграваше с именития си противник, а в дадени моменти дори го превъзхождаше, като успя да отправи повече точни удари (4-2) и да стреля цели 12 пъти към южноамериканската врата.

Срещата е сред двубоите от световните футболни финали, които се провеждат на територията на САЩ, а арена на сблъсъка е "Хард Рок Стейдиъм", който се намира в Маями, щата Флорида. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

Играчите на Кабо Верде започнаха с намерението да бъдат приятната изненада и днес, като слязоха неколкократно опасно към вратата на съперника си. Същото направиха и уругвайците, които спазиха логиката и създадоха най-опасното положение в откриващия четвърт час на двубоя. При една контратака Валверде влезе на бясна скорост в наказателното поле и след като направи по-трудното преодолявайки със завидна бързина противниковите футболисти, той сам опропасти усилията си и нанесе посредствен удар, минал покрай срещуположната греда.



Освен интензитета в играта на съперниците, видяхме и здрави единоборства в тези начални минути, а те доведоха до два жълти картона - по един за състезатели от всеки отбор. Така в 5-ата минута бе наказан Сидни Лопес Кабрал, а в 20-ата Родриго Бентанкур получи своето официално предупреждение. Конкретно за Кабрал това можеше да означава, че ще приключи участието си на Мондиала, тъй като той вече имаше един жълт картон и така наказанието му бе официализирано за следващия сблъсък, който трябваше да пропусне. Така състезателят на Кабо Верде би могъл да играе отново чак на среща от директните елиминации в шампионата на планетата.



Именно нарушението на Бентакув доведе до големия кошмар за южноамериканския колос през първата половина на откраиващото полувреме. Отборът на Кабо Верде получи правото да изпълни пряк свободен удар, а Кевин Пина реши да стреля директно, за да отбележи един от най-фамозните голове от старта на Мондиал 2026.

След паузата за хидратация урусите не само, че не отговориха подобаващо, но и можеше да се случи така че да се оттеглят на паузата с два гола пасив. В 39-ата минута футболист в червен спортен екип, какъвто днес трябваше да носи всеки играч на "сините акули" прати центриране в пеналтерията, което обаче никой не засече, а бе достатъчно силно, че да е невъзможно за директно улавяне от стража Фернандо Муслера. Така последният бе принуден да се разтегне с всички сили и да изчисти в корнер.



Все пак мрежата на Муслера остана суха, а това изигра решаваща роля, тъй като някогашните световни шампиони от първия Мондиал преди толкова много години се добраха до изравняването. Около минута преди да изтече редовното време на първата част след налагането на брутален натиск, Валверде най-накрая се реши да центрира, а в пеналтерията при опита си да изичисти топката Сидни Лопес Кабрал прати топката в гредата, а тя се отби на крака на Араухо. Той пък не се церемони изобщо и разстреля Возиня, спасявайки поне временно урусите от огромен срам.

Покрай попадението символичните гости временно останаха и с човек по-малко като трябваше освен да се съвземат от психологическия удар в края на полувремето, но и да направят така че да оцелеят с числено изоставане, което да не се превърне и в такова на светлинното табло.



Уругвайците пък получиха заряд за позабравеното си напоследък самочувствие, което бе повдигнато от намиращия се във ВИП ложите на стадиона Луис Суарес, на който Араухо посвети попадението си. Така южноамериканците направиха необходимото и шест минути след края на редовното време на първата част те нанесоха втори съкрушителен удар върху своя съперник, който не издържа, а Агустин Канобио нанесе неспасяем шут от границата на наказателното поле, с който направи пълния обрат.

Иначе още при спирането на играта за изравнителния гол желанието на Педро Лито - Бубиста бе да извърши смяна за своя тим. Той искаше да изкара Телмо Арканжо, който пострада и да пусне в Дерой Дуарте, който се състезава за 14-кратния български шампион Лудогорец. Това не му бе позволено и тази промяна бе извършена чак на почивката преди старта на втората част, когато ТелмоУругвай вече водеше с 2:1. След него пък Бубиста направи още две промени, изкарвайки Жилсон Тавареш и бившият левскар Гари Родригес, а на тяхно място пусна Нуно Да Коща и Хелио Варела.



Това се оказа тактически ход с огромно влияние, тъй като последва изненадващ натиск на Кабо Верде, при който урусите направиха безобразна грешка в отбрана, а големият виновник бе вратарят Муслера, който излезе в опит да изчисти, замахна нелепо, а свежата резерва Варела открадна топката и миг по-късно чукна кълбото, пращайки го в южноамериканската врата за втори път от началото на двубоя, а резултатът отново бе равен.

Седем минути по-късно южноамериканците предизвикаха страхотен карамбол в противниковото наказателно поле и накараха бранителите на Кабо Верде, за да пратят топката за трети път във вратата, пазаена от Возиня. Радостта им обаче бе изключително бързо прекратена, тъй като страинчният съдия маркира засада, а след това главният рефер Еспен Ескаас от Норвегия назначи преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР. На нея само бе потвърдено, че попадението на еднократните световни шампиони е невалидно, а двубоят продължи при равенство 2:2.

Все пак положенеито стана малко по-напрегнато и Ескаас реши точно тук даде втората почивка за хидратация и съперниците подновиха двубоя с не по-малко хъс, но с повече самоконтрол над нервите си. Марсело Биелса пък се възползва от прекъсването и извърши за първи път смени по време на срещата. Той пусна в игра Николас де ла Крус и Дарвин Нунес, които замениха Мануел Угарте и Федерико Виняс.



Промените обаче не дадоха необходимия резултат, тъй като урусите отново преминаха в режим на тотална доминация, а пропуските вървяха един след друг. Кабо Верде пък имаше своите възможности на контраатака и съвсем малко не стигна да се случи още по-голямата сензация.



Малко преди края на редовното време натискът на южноамериканците стана още по-безмилостен и те стигнаха до цели три ъглови удара. Точно в 90-ата минута пък Валверде не успя да се превърне в големия герой за своите от пряк свободен удар.



В 3-тата минута на продължението драмата стана още по-голяма. "Гаучосите" логично се пропукаха и позволиха контранастъпление от страна съперниците им в червени спортни екипи. Така Ларос Дуарте реши да не се церемони и да не разиграва излишно, а вместо това стреля. Там обаче решително протегна крак бранител в "светлосиньо" и започна контраатака. Авторът на попадението, с което в края на първото полувреме урусите осъществиха пълен обрат Агустин Канобио напредна с бясна скорост и когато достигна необходимата дистанция, дръпна спусъка, а топката отиде в аут.



В 5-ата минута на продължението Нуно Да Коща от Кабо Верде също бе близо до това да хвърли огромната сензация и стреля отвъд границата на наказателното поле, а Фернандо Муслера трябваше да прави поредното си спасяване в среща, за която дори не е предполагал, че ще има толкова много работа.



Така продължи да се развива двубоят в своя остатък, а четирите гола бяха най-малкото, което двете единайсеторки можеха да прдложат на 64 хиляди по трибуните на "Хард Рок Стейдиъм", които определено ще запомнят двубоя с един от най-атрактивните мачове до този момент от групите на шампионата на планетата.

УРУГВАЙ 2:2 КАБО ВЕРДЕ

0:1 Кевин Пина (21')

1:1 Максимилиан Араухо (44')

2:1 Агустин Канобио (45'+6')

2:2 Хелио Варела (61')

МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА

ГРУПА "H", II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

УРУГВАЙ: 23. Фернандо Муслера, 13. Гийермо Варела, 3. Себастиан Касерес, 16. Матиас Оливера, 25. Хуан Санабрия, 8. Федерико Валверде, 6. Родриго Бентанкур, 5. Мануел Угарте, 14. Агустин Канобио, 21. Федерико Виняс, 20. Максимилиано Араухо

СЕЛЕКЦИОНЕР: Марсело Биелса

КАБО ВЕРДЕ: 1. Возиня, 22. Стивън Морейра, 4. Роберто Лопес, 3. Диней, 13. Сидни Лопес Кабрал, 6. Кевин Пина, 20. Райън Мендес, 18. Телмо Арканжо, 10. Телмо Арканжо, 11. Гари Родригес, 9. Жилсон Тавареш

СЕЛЕКЦИОНЕР:Педро Лито - Бубиста

СТАДИОН: "Хард Рок Стейдиъм", Маями (Флорида, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Еспен Ескаас (Норвегия)