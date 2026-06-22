Белгия се издъни и срещу Иран с 0:0 в Калифорния

Националните отбори на Белгия и Иран завършиха наравно 0:0 в Ингълуд, Калифорния, във втория си мач от група „G“ на Мондиал 2026.

„Червените дяволи“ имаха инициативата през по-голямата част от мача, а „персийците“ отправиха няколко опасни удара, но спасяванията на двамата вратари Тибо Куртоа и Алиреза Бейранвад, допринесоха за второто поредно реми на двата тима. Също така белгийците бяха попарени от червения картон на техния защитник Нейтън Нгой (67').

Този мач, както и всеки друг от Световното първенство, беше предаван на живо на bnt.sportal.bg.

Руди Гарсия извърши цели четири промени сред титулярите на Белгия след равенството 1:1 с Египет. В защита новото име беше на левия бек Максим Де Кайпер, който замени Тимоти Кастан. В халфовата линия Амаду Онана отстъпи мястото си на Никола Раскин. Леандро Тросар беше преместен на левия фланг на нападението заради отсъствието на болния Жереми Доку, така че отдясно действаха Алексис Салемакерс. На центъра на атаката този път игра Ромелу Лукаку, а не Шарле Де Кетеларе. Амир Галеноей пък подреди Иран в дефанзивната схема 5-4-1, в която Мехди Тареми беше единственият нападател.

Още в третата минута Лукаку си изкара жълт картон, след като изрита противниковия вратар в дясното рамо в опита си да играе с топката. След оказаната медицинска помощ Алиреза Бейранвад все пак остана на терена. Първият удар в двубоя пък дойде в осмата минута, когато Кевин Де Бройне стреля неточно. При следващата атака шут именно на опитния халф беше блокиран, а добавката на Де Кайпер беше спасена от вратаря. В 15-ата минута иранците също застрашиха съперниковата врата, след като Тибо Куртоа изби топката в корнер при воле на Хосеин Канаани. При последвалото изпълнение Саид Езатолахи стреля с глава, но не намери целта.

В 22-рата минута Бейранвад изби шут на Юри Тилеманс, а при последвалия корнер Нгой не успя да се разпише със своя удар. Три минути по-късно Тареми прати топката в противниковата мрежа при хитро изпълнение на пряк свободен удар, но ВАР отмени гола му поради негова засада. След паузата за хидратация игровото темпо спадна, като чак в 42-рата минута Де Бройне опита удар от въздуха, който не затрудни Бейранвад. Малко след това вратарят се справи и с изстрел на Де Кайпер.

Още в началните секунди на второто полувреме появилият се от пейката Алиреза Джаханбахш нанесе удар по земя, който обаче се оказа разочароващ. Веднага след това крилото извърши грубо нарушение срещу Тросар, но дори не му беше показан жълт картон. В 50-ата минута Салемакерс опита хубаво воле при корнер, но прати топката покрай вратата. Три минути по-късно иранците изненадващо можеха да поведат, но Куртоа отрази опасния удар на Тареми.

В 59-ата минута белгийците също пропиляха чисто голово положение, след като Бейранвад спаси удар от упор на Де Кайпер. Малко по-късно вратарят изби далечен изстрел на Доди Лукебакио, след което друга резерва - Ханс Ванакен, прати топката над вратата. Иранците отговориха с несполучлив удар на Шоджа Хализадех при корнер. В 67-ата минута "червените дяволи" останаха с човек по-малко на терена след директен черевен картон на Нгой. Защитникът се опита да върне топката към Куртоа от центъра на терена, но отиграването му се оказа твърде слабо. Така Тареми подгони топката, което принуди белгиеца да го фаулира, заради което беше изгонен от игра.

Очаквано, това доведе до край на белгийския натиск, но следващият удар на „персийците“ дойде чак в 81-вата минута, когато Куртоа се справи с далечен изстрел на Саид Езатолахи. След това европейците за кратко се окопитиха, като първо Тилеманс и Ванакен се отчетоха с пропуски, а след това Бейранвад улови топката след удар на Де Кайпер от чиста позиция. В добавеното време само „червените дяволи“ търсеха победен гол, но Брендън Мехеле, резервата Матиас Фернандес-Пардо и Лукебакио не успяха да реализират такъв със своите удари. Това означава, че тимът не отбеляза нито едно попадение след цели 23 удара - най-слабото му представяне в този аспект от мача със Саудитска Арабия на Мондиал 1994 насам, когато отправи 28 несполучливи изстрела.

Така двата тима са с по две точки след първите си два мача в турнира. Заради по-головото си равенство 2:2 с Нова Зеландия, Иран засега е водач в групата, докато в първия си двубой Белгия направи реми 1:1 с Египет. Тази нощ „кивитата“ и „фараоните“ играят помежду си, така че при победа на някой от тях, ще има нов лидер в класирането.

БЕЛГИЯ - ИРАН 0:0



Белгия: Куртоа, Мюние, Нгой, Мехеле, Де Кайпер, Раскин, Тилеманс, Салемакерс, Де Бройне, Тросар, Лукаку

Иран:Бейранвад, Хардани, Немати, Хализадех, Канаани, Хаджсафи, Мохеби, Годос, Езатолахи, Резаеян, Тареми

Източник: sportal.bg