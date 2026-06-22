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Протести и напрежение сред иранците преди нулевото равенство с Белгия

Протести и напрежение сред иранците преди нулевото равенство с Белгия

22 Юни, 2026 08:47 1 029 4

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Привърженици на режима и негови противници влязоха в словесен сблъсък преди мача с европейците

Протести и напрежение сред иранците преди нулевото равенство с Белгия - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Световното първенство рядко е било сцена на толкова ясно изразено политическо противопоставяне, каквото се разигра преди двубоя между Иран и Белгия в Лос Анджелис в неделя вечер, завършил 0:0.

Още часове преди началото на срещата пред стадион „СоФай“ се събраха две групи иранци с коренно различни възгледи. От едната страна бяха противниците на режима в Техеран, които определиха националния отбор като инструмент на властта. От другата - привърженици на управляващите в Иран, които отправяха послания срещу американската политика и защитаваха настоящото ръководство на страната.

Между двете групи се стигна до остри словесни сблъсъци, а полицията и охраната на стадиона бяха принудени да засилят мерките за сигурност.

Антирежимно настроените демонстранти развяваха историческото иранско знаме с лъва и слънцето, което не се използва от Ислямската революция насам. Според тях националният отбор не представлява народа на Иран.

„Това не е отборът на Иран, а отборът на Революционната гвардия“, заяви една от протестиращите пред “Sports Illustrated”.

Вътре на трибуните атмосферата беше по-различна. Повечето фенове подкрепяха националния отбор, въпреки че при представянето на селекционера Амир Галеноеи се чуха и освирквания.

Особено емоционален момент настъпи, когато Мехди Тареми изпрати топката във вратата на Белгия. Радостта на иранските фенове обаче продължи само секунди, след като попадението беше отменено заради засада след намесата на ВАР.

Още преди началото на турнира Тареми призова за единство сред иранците по света.

„Ние играем за всеки иранец. Хората имат различни мнения, но нашата задача е да носим радост и да обединяваме“, заяви нападателят.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 диктатори

    11 0 Отговор
    Ще ми се да видя в центъра на Техеран 2 групи американци (противници и поддръжници на тръмбо примерно) как си разменят словестни обиди......преди вкупом да ги качат на бесилото :)))

    Коментиран от #3

    08:54 22.06.2026

  • 2 ПРЕСТЪПНО СЪДИЙСТВО

    20 1 Отговор
    ОТМЕНИХА ЧИСТ ГОЛ В 25 МИНУТА ЗА ИРАНЦИТЕ. ПЪЛНА ГАВРА С ФУТБОЛА .НАЙ СКАПАНАТО СВЕТОВНО,РАЗКАРВАТ ФУТБОЛИСТИТЕ КАТО МАЙМУНИ .ЛОША ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРЕМЕЖА ФИФА САМО ДА ЛАПА ПАРИ .БЕЗОБРАЗИЕ.

    09:03 22.06.2026

  • 3 Евтино

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "диктатори":

    поредното американско шоу, поддръжници, противници, само миротворящия, унищожаваш цивилизации, внезапен дядо липсва в шоуто..

    09:10 22.06.2026

  • 4 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки..

    6 0 Отговор
    Иран игра срещу 3-ма съдии и 11прехвалени нищоможещи футболисти на белгия.Не можа да спечели защото не му позволиха вероятно политически.очаквах да измислят някоя наказателен удар с вар срещу иран и бях дълбоко изненадан когато изгониха централния защитник на белгия за борцов похват срещу откъсващ се нападател.белгийците бяха толкова немощни ,че дори тези бонуси не им позволиха да направят повече от изстрадано 0:0!

    09:57 22.06.2026

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