Протести и напрежение сред иранците преди нулевото равенство с Белгия

Световното първенство рядко е било сцена на толкова ясно изразено политическо противопоставяне, каквото се разигра преди двубоя между Иран и Белгия в Лос Анджелис в неделя вечер, завършил 0:0.



Още часове преди началото на срещата пред стадион „СоФай“ се събраха две групи иранци с коренно различни възгледи. От едната страна бяха противниците на режима в Техеран, които определиха националния отбор като инструмент на властта. От другата - привърженици на управляващите в Иран, които отправяха послания срещу американската политика и защитаваха настоящото ръководство на страната.



Между двете групи се стигна до остри словесни сблъсъци, а полицията и охраната на стадиона бяха принудени да засилят мерките за сигурност.



Антирежимно настроените демонстранти развяваха историческото иранско знаме с лъва и слънцето, което не се използва от Ислямската революция насам. Според тях националният отбор не представлява народа на Иран.



„Това не е отборът на Иран, а отборът на Революционната гвардия“, заяви една от протестиращите пред “Sports Illustrated”.



Вътре на трибуните атмосферата беше по-различна. Повечето фенове подкрепяха националния отбор, въпреки че при представянето на селекционера Амир Галеноеи се чуха и освирквания.



Особено емоционален момент настъпи, когато Мехди Тареми изпрати топката във вратата на Белгия. Радостта на иранските фенове обаче продължи само секунди, след като попадението беше отменено заради засада след намесата на ВАР.



Още преди началото на турнира Тареми призова за единство сред иранците по света.



„Ние играем за всеки иранец. Хората имат различни мнения, но нашата задача е да носим радост и да обединяваме“, заяви нападателят.

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