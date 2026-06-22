Нощ на реванши и исторически триумфи: Испания изригна, Египет пренаписа историята - отзиви и коментари

Световното първенство по футбол навлезе в своята най-гореща и драматична фаза от груповия етап. Изминалата нощ и ранните часове на тази сутрин предложиха четири сблъсъка, които тотално пренаредиха силите в групи G и H.

От разгромното завръщане на европейския шампион Испания, през невероятния и исторически подвиг на Египет, до неочакваните разочарования за фаворитите Белгия и Уругвай – ето как играчи, треньори и световните медии реагираха на горещите събития от терените в Северна Америка.

Испания – Саудитска Арабия 4:0

Шампионът се събуди. След разочароващото нулево равенство на старта, Испания на Луис де ла Фуенте демонстрира пълния си блясък в Атланта. 18-годишният феномен Ламин Ямал и Микел Оярсабал разкъсаха защитата на саудитците още преди почивката.

Селекционерът Луис де ла Фуенте остана здраво стъпил на земята: „Трябваше да си върнем доброто усещане на терена и да коригираме грешките от първия мач. Все още обаче има какво да подобряваме, ако искаме да извървим пътя до финала на 19 юли.“

Героят Оярсабал, който бе заменен на полувремето въпреки двата си гола, демонстрира изключителен отборен дух пред медиите: „Логично е треньорът да дава минути на всички. Когато сме на терена, даваме 100%“.

Мадридският вестник Marca излезе със заглавие „Испания най-после пристигна на Световното“, отбелязвайки, че това е познатият атакуващ и безмилостен стил, който феновете са очаквали.

Авторитетният портал The Athletic подчерта историческото постижение на Ямал, който стана едва вторият футболист под 18 години в историята с гол на Мондиал след великия Пеле през 1958 г.

Белгия – Иран 0:0

Белгийските „червени дяволи“ преживяха поредната си фрустрираща вечер на турнира, след като не успяха да пречупят организирания тим на Иран в Лос Анджелис, завършвайки при нулево равенство и доигравайки мача с 10 души след червения картон на Натан Нгой.

Иранският селекционер Амир Галенои беше в еуфория от представянето на своя вратар Алиреза Бейранванд, който направи спасяването на турнира: „Алиреза имаше фантастичен ден. Тази точка ни оставя живи в битката.“

От лагера на Белгия се усещаше напрежение, породено не само от играта, но и от кадрови проблеми.

Al Jazeera описа мача като „битка на нерви“, хвалейки иранската дефанзивна стена, докато белгийските медии разкритикуваха липсата на креативност в предни позиции и тактическото безсилие срещу десет в защита.

Уругвай – Кабо Верде 2:2

Пепеляшка от Африка открадна шоуто. Дебютантът Кабо Верде продължава да бъде най-романтичната история на това Световно първенство. След като измъкнаха точка от Испания, африканците шокираха и Уругвай, стигайки до драматично 2:2 в Маями, благодарение на груба грешка в уругвайската отбрана през второто полувреме.

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса пое изцяло вината за резултата: „Без съмнение Уругвай разполага с по-качествен състав от този на Кабо Верде, но не го показахме на светлинното табло. Поемам отговорността.“

В същото време играчите на Кабо Верде буквално затрупаха вратаря си на терена, а в лагера им цареше недоверие към собствения им подвиг.

USA Today определи Кабо Верде като „Пепеляшка на Мондиала“. Спортните аналитици отбелязват, че Уругвай е поставен до стената и ще трябва да търси задължителна победа срещу Испания в последния кръг, за да избегне срамно отпадане още в групите.

Египет – Нова Зеландия 3:1

Мохамед Салах сложи край на 92-годишно проклятие. Най-емоционалният момент на сутринта дойде от Ванкувър. Египет осъществи знаменит обрат от 0:1 до 3:1 срещу Нова Зеландия, за да запише първата си победа в историята на световни финали от дебюта си през далечната 1934 г.

Капитанът и суперзвезда Мохамед Салах, който отбеляза втория гол, не скри сълзите си: „След години хората ще помнят, че това беше историческо постижение. Благодарение на невероятната ни публика тук, се чувствахме сякаш играем в Кайро. Страхотна победа, невероятна енергия!“

Статистическите бюра веднага изчислиха куриоза – на Египет са му били нужни точно 33 628 дни чакане между първия мач на Мондиал и първия триумф. Египетските вестници излязоха с извънредни тиражи, прославящи Салах и Мустафа Зико (автор на гол и асистенция), а световните агенции отбелязаха, че „фараоните“ са показали шампионски манталитет, какъвто Африка рядко демонстрира при подобен натиск.