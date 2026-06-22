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Нажежен сезон: „Атланта Хоукс“ взриви пазара преди Драфта, Леброн взе финално решение за бъдещето си

Нажежен сезон: „Атланта Хоукс“ взриви пазара преди Драфта, Леброн взе финално решение за бъдещето си

22 Юни, 2026 10:45 879 0

  • баскетбол-
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Докато шампионът Ню Йорк все още празнува титлата, мениджърите в лигата започнаха мащабни размествания в съставите си

Нажежен сезон: „Атланта Хоукс“ взриви пазара преди Драфта, Леброн взе финално решение за бъдещето си - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Само броени дни след като Ню Йорк Никс триумфира на върха в НБА, фокусът на отборите светкавично се премести върху предстоящия Драфт (23-24 юни в Бруклин) и трансферния пазар.

Най-активни в ранните часове се оказаха ръководителите на Атланта Хоукс, които осъществиха два ключови хода, за да подсилят ротацията си.

Опит и свежа кръв в Атланта

Ястребите“ официално договориха едногодишно удължаване на договора на ветерана Си Джей Маккълъм, което ще му донесе 21 милиона долара. Веднага след това Атланта финализира и сделка с Оклахома Сити Тъндър. Към тима се присъединява гардът Ерън Уигинс, а в замяна Оклахома получава два бъдещи пика от втория кръг на Драфта.

„Последният танц“ на Краля

Междувременно, източници на ESPN потвърдиха най-очакваната новина в света на баскетбола: Леброн Джеймс е решил да изиграе своя 24-ти и последен сезон в кариерата си. Живата легенда на спорта ще направи своеобразно бенефисно турне по залите в Щатите през предстоящата кампания.

В лагера на Уошингтън Уизардс обаче настроението е минорно. Центърът Алекс Сар претърпя спешна операция на десния крак след травма по време на тренировка. Лекарският щаб все пак е оптимист, че младата надежда ще бъде на линия за старта на редовния сезон през есента.


САЩ
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