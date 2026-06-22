Пловдивският Локомотив започна подготовка за новия сезон в Първа лига

Локомотив Пловдив стартира лятната си подготовка. Момчетата на Душан Косич излязоха за първа тренировка днес в 11:00 часа на „Лаута”.

В нея взеха участие и юношите Денис Кирашки, Мерт Салим, Радослав Палазов и Симеон Георгиев.

„Черно-белите” ще бъдат в Пловдив до 29 юни, като след това ще заминат за лагер в Боровец.

Към днешна дата са уредени 2 контроли. Те ще бъдат срещу Арда (04.07) и Рилски спортист (08.07).

Актуален списък на футболистите:

Вратари: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Симеон Георгиев (Локомотив U18)

Защитници: Андрей Киндриш, Ефе Али, Тодор Павлов, Лукас Риян, Мерт Салим (Локомотив II), Радослав Палазов (Локомотив II)

Полузащитници и нападатели: Ивайло Иванов, Димитър Илиев, Жулиан Лами, Александър Александров, Миха Търдан, Запро Динев, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Севи Идриз, Каталин Иту, Мартин Атанасов, Крист Лонгвил, Денис Кирашки (Локомотив II)

Ще се присъединят по-късно: Адриан Кова, Парвиз Умарбаев, Франсиско Политино

Контузени са Мартин Русков и Енцо Еспиноса.