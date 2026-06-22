Маркета Вондроушова изхвърлена от тениса за 4 години след допинг скандал

Тенис светът бе разтърсен от новината, че Маркета Вондроушова – сензационната победителка на "Уимбълдън" през 2023 г. – получи четиригодишна забрана за участие в професионални турнири. Решението бе обявено официално от Чешката тенис федерация и предизвика бурни реакции сред фенове и експерти.

Всичко започва през декември миналата година, когато представители на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) се появяват на прага на Вондроушова късно вечерта. По думите на 26-годишната тенисистка, визитата е била неочаквана и стресираща, а служителите не са се легитимирали по подходящ начин. В резултат на това тя отказва да бъде тествана за допинг – действие, което според правилата се приравнява на положителна проба.

Санкцията влиза в сила незабавно и ще държи Вондроушова далеч от корта до 21 юни 2030 година. Въпреки тежкото решение, чехкинята има възможност да обжалва пред Спортния арбитражен съд в Лозана. Това обаче не променя факта, че кариерата ѝ е поставена на карта.

Маркета Вондроушова не е първата голяма звезда, попаднала в подобна ситуация. Преди нея имената на Мария Шарапова, Симона Халеп, Яник Синер и Ига Швьонтек също бяха замесени в допинг афери, които разтърсиха света на тениса.