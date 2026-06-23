Норвегия достигна елиминациите след 3:2 над Сенегал

Норвегия победи Сенегал с 3:2 във втория си мач от груповата фаза, за да се класира за елиминационния кръг на Световното първенство. Мачът се проведе в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, САЩ.

Маркус Педерсен и Ерлинг Холанд (48, 58) отбелязаха за победителите. Исмаила Сар (53, 90+3) също отбеляза за загубилите. Холанд вече има четири гола на Световното първенство през 2026 г., изравнявайки броя на френския нападател Килиан Мбапе.

Аржентинският нападател Лионел Меси води в списъка с най-резултатни играчи на тазгодишното Световно първенство с пет гола.

Норвегия достигна до елиминационния кръг на Световното първенство за първи път от 1998 г. Тогава Норвегия спечели веднъж и завърши наравно два пъти в груповата фаза, като загуби с 0:1 от Италия на осминафиналите.

Франция води в Група I с шест точки, застигайки Норвегия. Сенегал и Ирак нямат нито една точка.

В последния мач от груповата фаза Норвегия ще се изправи срещу Франция, а Сенегал срещу Ирак. И двата мача ще се проведат на 26 юни.

Световното първенство се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. Турнирът, в който за първи път участват 48 отбора, приключва на 19 юли. Аржентина е настоящият шампион.