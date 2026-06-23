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Нощта на титаните в САЩ: Меси, Мбапе и Холанд класираха Аржентина, Франция и Норвегия на 1/16-финалите

Нощта на титаните в САЩ: Меси, Мбапе и Холанд класираха Аржентина, Франция и Норвегия на 1/16-финалите

23 Юни, 2026 07:54, обновена 23 Юни, 2026 08:04 1 424 8

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  • франция-
  • норвегия-
  • аржентина

Меси пренаписа историята, Мбапе пребори 131-минутна буря, а Холанд заби дубъл и „отписа“ дербито с Франция

Нощта на титаните в САЩ: Меси, Мбапе и Холанд класираха Аржентина, Франция и Норвегия на 1/16-финалите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Историческа нощ беляза вторите мачове от груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. Трите големи суперзвезди на съвременния футбол – Лионел Меси, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд – заблестяха с пълна сила, отбелязвайки по два гола за своите родини, за да подпечатат официално билетите им за елиминациите (Топ 32).

Ето как главните действащи лица и световните спортни медии реагираха на горещите събития от стадионите в Тексас, Пенсилвания и Ню Джърси:

АРЖЕНТИНА – АВСТРИЯ 2:0: Денят, в който Меси стана безсмъртен

Капитанът на „албиселесте“ Лионел Меси преживя всичко в Далас. Въпреки че пропусна дузпа в 9-ата минута, той се реваншира с два феноменални гола (в 38-ата и 90+5-ата минута), с които задмина легендарния Мирослав Клозе и официално стана най-добрият голмайстор в историята на Световните първенства с 18 попадения.

Лионел Скалони (селекционер на Аржентина): „Да пропуснеш дузпа и след това да пренапишеш историята на футбола... това го може само Лео. Най-важното е, че сме в следващата фаза и отборът показва зрялост.“

Ралф Рангник (селекционер на Австрия): „Опитахме се да затворим пространствата и Давид (Алаба) свърши невероятна работа до почивката. Срещу гения на Меси обаче няма противоотрова. За нас мачът срещу Алжир става финал.“

Olé, Аржентина: „Кралят на световните финали! Лео изкупи грешката си от бялата точка по най-великия начин. Аржентина празнува класирането, точно 40 години след знаменития гол на Марадона срещу Англия.“

ФРАНЦИЯ – ИРАК 3:0: Гръмотевична буря и нов рецитал на Мбапе

Мачът във Филаделфия ще се запомни с безпрецедентното 131-минутно прекъсване заради жестока буря и светкавици. Принудителната пауза в съблекалните обаче не охлади ентусиазма на „петлите“. Килиан Мбапе заби поредния си дубъл на турнира (14' и 54'), а Усман Дембеле оформи класиката.

Килиан Мбапе (капитан на Франция): „Беше изтощително да чакаме в съблекалнята повече от два часа. Бяхме фокусирани. Щастлив съм от головете, но по-важното е, че Франция върви уверено напред.“

Селекционерът на Ирак: „Резултатът 0:3 срещу един от основните фаворити за титлата не е срамен, особено след такъв хаос с времето. Нашите фенове бяха невероятни и ни върнаха енергията в края.“

L'Équipe, Франция: „Светкавици на небето и Мбапе на терена. Франция преодоля природата и Ирак без никакво напрежение. Силата на този състав е плашеща"

НОРВЕГИЯ – СЕНЕГАЛ 3:2: Викингско шоу на „МетЛайф“

Ерлинг Холанд не остана по-назад от конкурентите си за „Златната обувка“. Нападателят отбеляза два гола, за да донесе труден, но сладък триумф на Норвегия в истински голов трилър срещу Сенегал в Ню Джърси. Норвежците буквално побъркаха трибуните, празнувайки с популярния си „викингски поздрав с гребане“.

Ерлинг Холанд (нападател на Норвегия): „Честно казано, не ме интересува особено мачът с Франция. Те вероятно ще ни победят, а и вероятно ще спечелят цялото Световно първенство. Ние си свършихме нашата работа.“, каза той пред Fox Sports. Накрая добави, че споделянето на радостта с феновете чрез „викингското гребане“ е било феноменално.

Мартин Йодегор (капитан на Норвегия): „Дадох всичко от себе си, за да намеря Ерлинг при втория гол. Имахме трудни моменти в края, когато те натиснаха, но този отбор има характер и заслужава да бъде сред най-добрите."

The Guardian, Великобритания): „Холанд и Меси в луда гонитба. Ерлинг отговори на Лео и Килиан с нов двоен удар. Сблъсъкът между Франция и Норвегия в последния кръг ще бъде титаничен дуел между Мбапе и Холанд.“

Ситуацията в групите след тази нощ

Група J: Аржентина води с 6 точки и е сигурен победител в групата. Австрия и Алжир ще спорят за второто място.Група I: Франция и Норвегия са с по 6 точки и вече се класираха. Директният сблъсък помежду им в Бостън на 26 юни ще реши кой ще завърши на върха


САЩ
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    Голем е Меси !

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    08:29 23.06.2026

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
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    08:49 23.06.2026

  • 4 Зик

    1 0 Отговор
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    09:02 23.06.2026

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  • 8 Е, ако беше така Гърците нямаше

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