Роналдо под пара в Тексас, Тухел тества „Трите лъва“ срещу коравия тим на Гана

Днешният състезателен ден на Световното първенство по футбол в Северна Америка предлага две изключително интригуващи битки от втория кръг на груповата фаза.

Фокусът на световната спортна общественост е насочен към Хюстън и Бостън, където фаворитите Португалия и Англия ще се опитват да подпечатат амбициите си за следващата фаза на турнира.

Португалия – Узбекистан: Мисия „Задължителна победа“ за Кристиано Роналдо и компания

Час и място: 19:00 ч. (местно време) / NRG Stadium, Хюстън

Група: K

Европейският колос Португалия излиза на „NRG Stadium“ в Тексас под сериозно напрежение. Селекцията на Роберто Мартинес разочарова в първия си мач, завършвайки наравно 1:1 срещу ДР Конго. Това поставя „мореплавателите“ в позиция, в която грешните стъпки вече са забранени, ако отборът иска да спечели Група К без да зависи от чужди резултати.

Големият ребус „Роналдо“

Всички погледи отново ще бъдат насочени към 41-годишния капитан Кристиано Роналдо. В първия двубой португалската суперзвезда изглеждаше изолиран на върха на атаката и за първи път в кариерата си на Мондиал не записа нито един точен удар. Критиките в португалските медии се засилват, но Мартинес остава твърд в решението си да заложи на ветерана, подкрепян в халфовата линия от креативните Бруно Фернандеш и Жоао Невеш.

От другата страна е коравият тим на Узбекистан. Азиатският състав направи своя исторически дебют на световни финали с достойна игра, въпреки загубата с 1:3 от Колумбия. Основната фигура за узбекистанците ще бъде 21-годишният защитник на Манчестър Сити – Абдукодир Хусанов, на когото е поверена тежката задача да опази Роналдо.

Англия – Гана: Томас Тухел иска нов голов спектакъл в Бостън

Час и място: 20:00 ч. (местно време) / Gillette Stadium, Фоксбъро (Бостън)

Група: L

В късния двубой от днешната програма Англия излиза срещу Гана в първия официален състезателен мач между двете нации на световно първенство. Новата ера под ръководството на Томас Тухел започна обещаващо – „Трите лъва“ показаха изключителна агресия и атакуваща мощ в първия кръг, прегазвайки Хърватия с 4:2.

Рекорди и тактически въпросителни

Капитанът Хари Кейн, който се разписа на два пъти срещу хърватите, е само на едно попадение от това да изпревари легендарния Гари Линекер и да стане най-добрият голмайстор на Англия на световни първенства. В същото време се очаква феноменът Джуд Белингам да запише своя мач номер 50 за националния отбор – постижение, което на неговата крехка възраст ще го превърне в най-младия футболист в историята на Англия с подобен юбилей. Тухел обаче има тактически дилеми по крилата, където Букайо Сака и Маркус Рашфорд се борят за титулярни места.

Гана обаче влиза в мача с високо самочувствие. Африканците извоюваха драматична победа над Панама в първия кръг благодарение на гол в добавеното време и сега имат 3 точки в актива си. „Черните звезди“, водени от Ото Одо, залагат на изключителна физическа подготовка, висока преса и бързината на острието Антуан Семенио. Исторически Гана знае как да поднася изненади на Мондиали, а евентуален положителен резултат срещу Англия ще ги изстреля директно към елиминациите.

Текущо класиране в групите преди днешните мачове:

Група K:

Колумбия – 3 т. (3:1 гол. разлика)

Португалия – 1 т. (1:1)

ДР Конго – 1 т. (1:1)

Узбекистан – 0 т. (1:3)

Група L:

Англия – 3 т. (4:2)

Гана – 3 т. (1:0)

Панама – 0 т. (0:1)

Хърватия – 0 т. (2:4)

Очертава се гореща футболна вечер в САЩ, която може да пренареди плановете на фаворитите и да донесе първите сензации в елиминационната фаза на най-големия футболен форум.