Лятна треска в Банско: Славия и Локомотив София влизат в решителна фаза на подготовката

Лятната подготовка на столичните клубове Славия и Локомотив София навлиза в най-интензивната си фаза. Двата тима са насочили фокуса си към планинския курорт Банско, където ще се проведат основните подготвителни лагери и по-голямата част от приятелските мачове.

Двата лагера залагат на различна стратегия по отношение на селекцията и съперниците.Славия. Воденият от Ратко Достанич тим на ПФК Славия вече се настани в Банско. „Белите“ пристигнаха в планинския курорт в разширен състав от 29 футболисти и ще останат там до 8 юли.

На стадион „Александър Шаламанов“ вече бяха представени първите нови попълнения – бранителят Димитър Буров (завърнал се от Монтана) и нападателят Йоан Борносузов (юноша на ЦСКА).Програмата с проверките на Славия е почти изцяло запълнена, като клубът търси противник само за последната дата от лагера:

27 юни: Рилски спортист (в Симитли)

1 юли: Хебър (в Банско)

4 юли: Септември (в Банско)

8 юли: Свободна дата (търси се съперник)

Официалното представяне на Славия пред собствена публика ще бъде на 11 юли в София с приятелски мач срещу Монтана.

Локомотив София: Любо Пенев залага на международни тестове и амбициозна селекция

В Надежда вълнението е свързано с новия старши треньор Любослав Пенев и сериозното преструктуриране на състава. Настоящото ръководство на ФК Локомотив София демонстрира амбиция с удължаването на договора на ключовия защитник Райън Бидунга. Клубът е отправил и официална оферта към свободния агент Божидар Краев, когото Пенев държи да има в състава си след дългия гурбет на халфа в чужбина.

„Железничарите“ също ще се подготвят в Банско, като заложиха на изцяло международни съперници за проверките си там, информират от Gong.bg:

26 юни: Балкани (Косово)

1 юли: Ботошани (Румъния)

4 юли: Дукажини (Косово)

12 юли: Официално представяне на отбора на стадион „Локомотив“ (съперникът предстои да бъде обявен)