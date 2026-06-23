Пловдив под пара: „Ботев“ стартира летните контроли днес, „Локо“ гради нов облик след ключова раздяла

„Канарчетата“ се подготвят за откриващия си приятелски мач за лятото, докато на „Лаута“ старши треньорът Душан Косич пренарежда състава след гръмкия изходящ трансфер на звездата Жоел Цварц в посока ЦСКА.

„Ботев“ (Пловдив): Първи тест срещу „Спартак“ (Плевен) и нов угандийски национал

„Жълто-черните“, които започнаха подготовка още на 11 юни под ръководството на Станислав Генчев, излизат днес за първата си лятна проверка. По програма тимът ще премери сили със Спартак (Плевен) от 18:30 часа, като срещата ще се изиграе изцяло при домашни условия в Пловдив.

Трансферни новини: Клубът официално се подсили с национал на Уганда, чийто договор вече е факт. В същото време в отбора се завръща атакуващият полузащитник Димитър Тонев, който ще се бори за своето място под слънцето след преотстъпване.

Промяна в плановете: Ръководството на „канарчетата“ реши да смени изцяло локацията на подготовката си, анулирайки външните лагери. Всички контроли ще се играят на клубната база „Никола Щерев – Старика“ и на стадион „Христо Ботев“.

Актуална програма за контролите на „Ботев“:

23.06 – Спартак (Плевен)

26.06 – Арда (Кърджали)

01.07 – Черноморец (Бургас)

04.07 – Етър (Велико Търново) (сутрин)

04.07 – Спартак (Варна) (вечер)

11.07 – Търси се съперник

„Локомотив“ (Пловдив): Рестарт на „Лаута“ и лагер в Боровец

„Смърфовете“ дадоха официален старт на своята лятна подготовка вчера (22 юни) с отворена тренировка пред медии и фенове на стадион „Лаута“. Душан Косич изведе група от 22-ма футболисти, в която личат имената на четирима юноши от дублиращия състав и академията — Денис Кирашки, Мерт Салим, Радослав Палазов и Симеон Георгиев.

Трансферният удар: Основната новина в лагера на „черно-белите“ е официалният изходящ трансфер на голмайстора Жоел Цварц, който беше продаден на ЦСКА. Раздялата с нападателя отваря сериозна празнина в предни позиции, която спортно-техническият щаб ще трябва да запълни спешно.

Отсъстващи: Към лагера предстои да се присъединят по-късно чужденците Адриан Кова, Парвиз Умарбаев и Франсиско Политино. Контузени в момента са Мартин Русков и Енцо Еспиноса.

План на подготовката: „Локомотив“ ще тренира в Пловдив до 29 юни, след което отборът заминава на интензивен лагер в планинския курорт Боровец. До момента са договорени две сигурни контролни срещи, като се търсят още съперници.

Актуална програма за контролите на „Локомотив“:

04.07 – Арда (Кърджали)

08.07 – Рилски спортист (Самоков)

Паралелно с подготовката, ръководството на „Локо“ стартира и продажбата на абонаментните карти за новия сезон в опит да си осигури солидна фенска подкрепа от първия съдийски сигнал.