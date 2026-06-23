Лятна футболна треска: ЦСКА 1948 се мести в Словения, кадрово пренареждане в Септември (София)

Подготовката за новия сезон в българския елитен футбол навлиза в решителна фаза. Два от столичните клубове — ЦСКА 1948 и Септември (София) — се намират на ключови етапи от лятната си програма, белязани от трансферни размествания и планиране на международни контроли.

ЦСКА 1948: От Банско към Словения и престижни европейски проверки

Днешният 23 юни маркира финала на първия етап от лятната подготовка на ЦСКА 1948. „Червените“ приключват лагера си в Банско, където бяха изолирани от 8 юни насам. Футболистите ще получат кратка почивка, след което спортно-техническият щаб насочва фокуса извън граница. На 26 юни отборът заминава за втория, основен етап от лятната подготовка, който ще се проведе в Словения и ще продължи до 9 юли.

Входящи трансфери:

Ектор Куеяр – дефанзивен халф, национал на Боливия, привлечен от Олуейс Реди

Жул Майер – офанзивен полузащитник (французин)

Костадин Илиев – централен защитник

Симеон Василев – ляв бек, завръща се в клуба с постоянен договор след наем

Изходящи трансфери:

Луан Аугусто – договорът му е разтрогнат по взаимно съгласие

Садио Дембеле – преотстъпен под наем в Спартак Варна

Адама Траоре – преотстъпен под наем в Арда Кърджали

Уредените контроли в чужбина: На словенска земя тимът ще премери сили с авторитетни съперници, като вече официално са потвърдени контроли.

29 юни (понеделник): Партизан (Белград)

1 юли (сряда): Марибор

4 юли (събота): Вараждин

7 юли (вторник): Железничар (Панчево)

Преди да замине за Словения, тимът записа две победи на първия си лагер в Банско — 3:2 срещу албанския Егнатия и 4:1 срещу косовския Дрита.

Септември София: Голямото прочистване на състава и нов облик

В лагера на Септември (София) лятото започна с мащабно кадрово пренареждане. Ръководството, заедно със старши треньора Христо Арангелов, предприе сериозна чистка, за да освободи място за нови попълнения и млади таланти от успешната си школа (чийто тим до 18 години наскоро спечели шампионската титла и квота за Младежката лига на УЕФА).

Входящи трансфери: Божидар Пенчев – полузащитник, обявен като първото официално лятно попълнение

Изходящи трансфери: Янко Георгиев – опитният вратар премина в Арда като свободен агент

Георги Върбанов – напуска поради изтичане на договора

Доминик Ивкич – напуска поради изтичане на договора

Валон Хамдиу – напуска отбора

Стефан Стоянович – завръща се в родния си клуб след изтичане на периода под наем

Симеон Василев – завръща се в ЦСКА 1948 след наем

В момента щабът на „септемврийци“ работи активно по окомплектоването на новия състав и финализирането на програмата с летни проверки, в които обновеният облик на тима трябва да се сработи преди официалните мачове в първенството.