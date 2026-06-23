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Новият шеф на италианският футбол: „Сам не мога да направя нищо, но заедно можем да постигнем всичко“

Новият шеф на италианският футбол: „Сам не мога да направя нищо, но заедно можем да постигнем всичко“

23 Юни, 2026 15:29 348 0

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Джовани Малаго пое федерацията с обещание да върне авторитета на „Скуадра адзура“

Новият шеф на италианският футбол: „Сам не мога да направя нищо, но заедно можем да постигнем всичко“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Джовани Малаго беше избран за нов президент на Италианската футболна федерация (FIGC) след извънредно събрание в Рим. Той наследява Габриеле Гравина, който подаде оставка преди два месеца след шокиращото отпадане на Италия от Босна в баража за Мондиал 2026.

Малаго получи 68,58% от гласовете и встъпва в длъжност в момент, когато италианският футбол преживява една от най-тежките си кризи. „Скуадра адзура“ пропусна световно първенство за трети пореден път, а натискът за реформи е огромен.

„Винаги съм имал една единствена цел – да направя Италия велика. Искам всички отново да се гордеят с италианския футбол“, заяви новият президент след избирането си.

67-годишният Малаго е добре познат в спортните среди. Той ръководеше Италианския олимпийски комитет между 2013 и 2025 година и беше сред основните фигури зад успешното представяне на страната на Олимпийските игри в Рио, Токио и Париж.

Сред първите задачи пред новия ръководител са назначаването на нов селекционер на националния отбор, подобряването на отношенията с държавните институции и подготовката на Европейското първенство през 2032 година, което Италия ще организира съвместно с Турция.

„Сам не мога да направя нищо, но заедно можем да постигнем всичко“, заяви Малаго в първата си реч като президент на федерацията.

Основната му мисия обаче остава една – да върне Италия сред водещите сили в световния футбол и да сложи край на серията от болезнени провали на националния отбор.


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