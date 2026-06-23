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Скръб в българския спорт: Републиканска шампионка по борба сложи край на живота си в София

Скръб в българския спорт: Републиканска шампионка по борба сложи край на живота си в София

23 Юни, 2026 16:23 3 403 26

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Неочаквана трагедия разтърси спортната общност

Скръб в българския спорт: Републиканска шампионка по борба сложи край на живота си в София - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската спортна сцена осъмна в дълбока скръб след ужасяващ инцидент, разиграл се тази сутрин в столицата. Жанет Немет – една от най-ярките звезди на женската борба у нас, е открита мъртва след падане от 11-ия етаж на спортния блок в комплекс „Диана“. Новината, разпространена от редица национални медии, хвърли в шок и недоумение както колегите ѝ, така и спортните фенове.

Трагедията се е разиграла във вторник, 23 юни, около 10:30 часа сутринта. По първоначални данни на разследващите органи, става дума за самоубийство, като основната версия е, че до фаталното решение се е стигнало след тежка лична драма, свързана с любовни отношения в спортните среди. Немет, която наскоро получи българско гражданство, бе част от националния отбор и се състезаваше за ЦСКА.

Само преди броени седмици 32-годишната Немет триумфира на републиканското първенство по борба в категория до 76 килограма, доказвайки за пореден път класата и таланта си. Родена в Унгария, тя бързо се превърна в неразделна част от българския спортен елит, печелейки уважението на съотборнички и треньори.

По време на подготовката за състезания Немет делеше стая с друга изключителна боркиня – световната шампионка Биляна Дудова. Двете бяха не само съотборнички в ЦСКА, но и близки приятелки, споделящи ежедневието и предизвикателствата на професионалния спорт. Именно от стаята им на 11-ия етаж Немет е направила фаталната крачка.

Смъртта на Жанет Немет оставя дълбока празнина в сърцата на всички, които я познаваха. Трагедията повдига болезнени въпроси за психическото здраве на спортистите и натиска, на който са подложени. Българската федерация по борба и спортната общественост изразиха съболезнования към близките на Немет, а разследването по случая продължава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 7 Отговор
    Да си съквартирант с Биляна Дудова не е здравословно за психичното състояние на спортист.

    Коментиран от #13

    16:27 23.06.2026

  • 2 Жоардино

    23 0 Отговор
    Никой не се хвърля от прозореца просто ей така.

    16:27 23.06.2026

  • 3 Оптимист

    22 3 Отговор
    Биляна Дудова беше замесена и преди няколко години в любовна драма със съотборничка. И също имаше опит за самоубийство, доколкото помня.

    Коментиран от #10

    16:28 23.06.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    13 20 Отговор
    За мен е убита по този руски метод и сега се разпространява версията, че е била лезбийка и любовна драма. Некой борец турчин е бил отхвърлен и в яростта си я е бутнал от прозореца.

    Коментиран от #26

    16:30 23.06.2026

  • 5 Конго

    21 3 Отговор
    Когато има убийство в България полицията винаги казва, че или убития е голям разбойник известен вече на тях или казва че е самоубийство. Така те се опитват да внушат на хората, че няма нищо за разследване.

    Коментиран от #15

    16:30 23.06.2026

  • 6 Урок №1

    19 5 Отговор
    НИКОГА НЕ СЕ ЖЕНИ ЗА ТУРЧИН

    Коментиран от #9

    16:31 23.06.2026

  • 7 Сила

    25 5 Отговор
    Това жени борци , щангисти , боксьори , самбисти , джудисти , футболисти си е люпилня за лесбийки !!!

    16:32 23.06.2026

  • 8 досега мислехме че кочове превъртат

    11 3 Отговор
    само
    свързана с любовни отношения в спортните среди

    16:32 23.06.2026

  • 9 Сила

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Урок №1":

    За мюсулмани въобще ....

    16:33 23.06.2026

  • 10 честен ционист

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Оптимист":

    Когато нямаш макари, тестостеронът удря директно в главния мозък.

    16:34 23.06.2026

  • 11 В други медии

    22 4 Отговор
    в новините за починали коментарите са забранени. Така няма възможност да се появят гнусотиите, които са написали някои тук.

    16:38 23.06.2026

  • 12 самогубство

    10 2 Отговор
    друг път !

    16:39 23.06.2026

  • 13 халмас

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    само да си ми на ръка разстояние ще ти подобря кондицията

    16:41 23.06.2026

  • 14 Нека да пиша

    6 3 Отговор
    Не със Дудова си лизаха минките.

    16:45 23.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Малииии

    15 0 Отговор
    И некой верва ли го? Шампион по борба и психика един път. Тоя ги разправяйте на дечурлигата! Някой видя сметката и на това прекрасно момиче.

    Коментиран от #21

    16:49 23.06.2026

  • 17 ку-куу

    5 3 Отговор
    Намалете ХАРПа . За едната власт подлудихте населението .

    Коментиран от #19

    16:57 23.06.2026

  • 18 кучето

    7 8 Отговор
    Нещо много почнаха да се хвърлят от балконите...или да ги хвърлят . Питайте в русията там са специалисти по въпроса....

    16:59 23.06.2026

  • 19 ригуууу

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "ку-куу":

    прере жи си ветште

    17:06 23.06.2026

  • 20 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 9 Отговор
    На са и го вкарвали целият а само главичката,тъжна история. 🦧💋🖕💋🦧

    17:09 23.06.2026

  • 21 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Малииии":

    преди няколко години Дудова си преряза вените, защото приятелката ѝ Сезен си намерила вече приятел момче

    17:27 23.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 простфесор Кантарджийвс

    2 0 Отговор
    Хора, ваксинирайте се, не рискувайте!
    Ако младата жена се беше ваксинирала въпреки рисоквете, то сега щеше да е жива. Изследванията от една лаборатория някъде в Америка показаха, че рискът за неваксинираните винаги е по-голям, независимо от парите. Има вакиснирани, които се възстановяват напълно след това.

    Ако се приемат препоръките на СЗО, че ваксината води до по-леко прекарване, то това значи, че ако човек тежи 60кг, то вече с ваксината става по-леко, към 50. А защо не и по-големи облекчения? За сложилите си устер имаме изненади в Центъра по заразни и паразитни болести. Изненадитее ще получите след пълно кръвно изследване.

    17:32 23.06.2026

  • 24 Дара от Евролизията

    1 1 Отговор
    Една конкурентка на Вевицата DARA по-малко. Някой яко разчиства Л-гeй-БГто.
    Жалко за хубавите деца. И без това вече не се раждат никакви, ами и родените отпреди ги орпедастериха до смърт.

    Демокрацията се оказа творение на демоните.

    17:36 23.06.2026

  • 25 Дзак

    0 0 Отговор
    Не е имало кой да я разубеди!

    17:53 23.06.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":

    Скрий се бе!

    17:54 23.06.2026

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