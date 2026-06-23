Скръб в българския спорт: Републиканска шампионка по борба сложи край на живота си в София

Българската спортна сцена осъмна в дълбока скръб след ужасяващ инцидент, разиграл се тази сутрин в столицата. Жанет Немет – една от най-ярките звезди на женската борба у нас, е открита мъртва след падане от 11-ия етаж на спортния блок в комплекс „Диана“. Новината, разпространена от редица национални медии, хвърли в шок и недоумение както колегите ѝ, така и спортните фенове.

Трагедията се е разиграла във вторник, 23 юни, около 10:30 часа сутринта. По първоначални данни на разследващите органи, става дума за самоубийство, като основната версия е, че до фаталното решение се е стигнало след тежка лична драма, свързана с любовни отношения в спортните среди. Немет, която наскоро получи българско гражданство, бе част от националния отбор и се състезаваше за ЦСКА.

Само преди броени седмици 32-годишната Немет триумфира на републиканското първенство по борба в категория до 76 килограма, доказвайки за пореден път класата и таланта си. Родена в Унгария, тя бързо се превърна в неразделна част от българския спортен елит, печелейки уважението на съотборнички и треньори.

По време на подготовката за състезания Немет делеше стая с друга изключителна боркиня – световната шампионка Биляна Дудова. Двете бяха не само съотборнички в ЦСКА, но и близки приятелки, споделящи ежедневието и предизвикателствата на професионалния спорт. Именно от стаята им на 11-ия етаж Немет е направила фаталната крачка.

Смъртта на Жанет Немет оставя дълбока празнина в сърцата на всички, които я познаваха. Трагедията повдига болезнени въпроси за психическото здраве на спортистите и натиска, на който са подложени. Българската федерация по борба и спортната общественост изразиха съболезнования към близките на Немет, а разследването по случая продължава.