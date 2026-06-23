Скръб в българския спорт: Републиканска шампионка по борба сложи край на живота си в София

Българската спортна сцена осъмна в дълбока скръб след ужасяващ инцидент, разиграл се тази сутрин в столицата. Жанет Немет – една от най-ярките звезди на женската борба у нас, е открита мъртва след падане от 11-ия етаж на спортния блок в комплекс „Диана“. Новината, разпространена от редица национални медии, хвърли в шок и недоумение както колегите ѝ, така и спортните фенове.
Трагедията се е разиграла във вторник, 23 юни, около 10:30 часа сутринта. По първоначални данни на разследващите органи, става дума за самоубийство, като основната версия е, че до фаталното решение се е стигнало след тежка лична драма, свързана с любовни отношения в спортните среди. Немет, която наскоро получи българско гражданство, бе част от националния отбор и се състезаваше за ЦСКА.
Само преди броени седмици 32-годишната Немет триумфира на републиканското първенство по борба в категория до 76 килограма, доказвайки за пореден път класата и таланта си. Родена в Унгария, тя бързо се превърна в неразделна част от българския спортен елит, печелейки уважението на съотборнички и треньори.
По време на подготовката за състезания Немет делеше стая с друга изключителна боркиня – световната шампионка Биляна Дудова. Двете бяха не само съотборнички в ЦСКА, но и близки приятелки, споделящи ежедневието и предизвикателствата на професионалния спорт. Именно от стаята им на 11-ия етаж Немет е направила фаталната крачка.
Смъртта на Жанет Немет оставя дълбока празнина в сърцата на всички, които я познаваха. Трагедията повдига болезнени въпроси за психическото здраве на спортистите и натиска, на който са подложени. Българската федерация по борба и спортната общественост изразиха съболезнования към близките на Немет, а разследването по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13
16:27 23.06.2026
2 Жоардино
16:27 23.06.2026
3 Оптимист
Коментиран от #10
16:28 23.06.2026
4 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #26
16:30 23.06.2026
5 Конго
Коментиран от #15
16:30 23.06.2026
6 Урок №1
Коментиран от #9
16:31 23.06.2026
7 Сила
16:32 23.06.2026
8 досега мислехме че кочове превъртат
свързана с любовни отношения в спортните среди
16:32 23.06.2026
9 Сила
До коментар #6 от "Урок №1":За мюсулмани въобще ....
16:33 23.06.2026
10 честен ционист
До коментар #3 от "Оптимист":Когато нямаш макари, тестостеронът удря директно в главния мозък.
16:34 23.06.2026
11 В други медии
16:38 23.06.2026
12 самогубство
16:39 23.06.2026
13 халмас
До коментар #1 от "честен ционист":само да си ми на ръка разстояние ще ти подобря кондицията
16:41 23.06.2026
14 Нека да пиша
16:45 23.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Малииии
Коментиран от #21
16:49 23.06.2026
17 ку-куу
Коментиран от #19
16:57 23.06.2026
18 кучето
16:59 23.06.2026
19 ригуууу
До коментар #17 от "ку-куу":прере жи си ветште
17:06 23.06.2026
20 Mими Кучева🐕🦺
17:09 23.06.2026
21 Хмм
До коментар #16 от "Малииии":преди няколко години Дудова си преряза вените, защото приятелката ѝ Сезен си намерила вече приятел момче
17:27 23.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 простфесор Кантарджийвс
Ако младата жена се беше ваксинирала въпреки рисоквете, то сега щеше да е жива. Изследванията от една лаборатория някъде в Америка показаха, че рискът за неваксинираните винаги е по-голям, независимо от парите. Има вакиснирани, които се възстановяват напълно след това.
Ако се приемат препоръките на СЗО, че ваксината води до по-леко прекарване, то това значи, че ако човек тежи 60кг, то вече с ваксината става по-леко, към 50. А защо не и по-големи облекчения? За сложилите си устер имаме изненади в Центъра по заразни и паразитни болести. Изненадитее ще получите след пълно кръвно изследване.
17:32 23.06.2026
24 Дара от Евролизията
Жалко за хубавите деца. И без това вече не се раждат никакви, ами и родените отпреди ги орпедастериха до смърт.
Демокрацията се оказа творение на демоните.
17:36 23.06.2026
25 Дзак
17:53 23.06.2026
26 Анонимен
До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":Скрий се бе!
17:54 23.06.2026