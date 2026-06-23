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Един загинал и девет ранени след масово сбиване между фенове след мач от Световното първенство

Един загинал и девет ранени след масово сбиване между фенове след мач от Световното първенство

23 Юни, 2026 17:35 1 261 2

  • световното първенство по футбол-
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  • аман-
  • алжир-
  • фатален край-
  • фенове-
  • площад „хашемит“

Трагедия в Аман: Футболна страст прерасна в смъртоносен сблъсък

Един загинал и девет ранени след масово сбиване между фенове след мач от Световното първенство - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващата атмосфера на Световното първенство по футбол, бе помрачена от трагичен инцидент, който разтърси столицата на Йордания - Аман. След драматичната загуба на националния отбор на Йордания от Алжир с 1:2, напрежението между привържениците ескалира до фатален край.

В ранните часове на вторник, хиляди запалени фенове се стекоха на емблематичния площад „Хашемит“ в сърцето на столицата, за да наблюдават на голям екран решаващия мач. Вместо празник на спорта, вечерта се превърна в сцена на хаос и насилие. След последния съдийски сигнал, между групи от фенове избухна ожесточен конфликт, който завърши с един загинал и девет ранени.

Министерството на вътрешните работи на Йордания потвърди, че всички пострадали са били незабавно транспортирани до болница. За съжаление, един от тях е издъхнал вследствие на тежките си наранявания. Останалите девет души са получили медицинска помощ и към момента състоянието им е стабилно.

Трагедията предизвика вълна от съчувствие и тревога сред йорданското общество. Местните власти апелираха към гражданите да запазят спокойствие и да не допускат спортната страст да се превръща в агресия. Органите на реда вече разследват случая и обещават засилени мерки за сигурност по време на следващите футболни срещи.

Този инцидент напомня колко тънка е границата между спортната еуфория и опасната агресия. Футболът трябва да обединява, а не да разделя. Надеждите са, че подобни трагедии няма да се повторят и че феновете ще се върнат към истинския дух на играта – уважение, страст и феърплей.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    Защо такива глупости не се случват в другите спортове?

    19:14 23.06.2026

  • 2 просто е

    1 0 Отговор
    защото футболът е мъжки и агресивен спорт. Мъжки спорт е и шаха , но той е в другата категория .

    19:27 23.06.2026

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