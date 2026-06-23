Очакване, напрежение и обещания: Какво се случва с двубоя между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри?

Боксовата общност по цял свят тръпне в очакване на един от най-горещите двубои в историята на тежката категория – Антъни Джошуа срещу Тайсън Фюри. Въпреки че договорите вече са подписани, феновете трябва да проявят още малко търпение, докато всички парчета от пъзела се наредят.

Преди да видим британските титани един срещу друг, и двамата имат още по една важна задача. Джошуа ще премери сили с Кристиан Пренга на 25 юли в Саудитска Арабия, докато Фюри загатна за свой двубой през август. Само ако и двамата излязат победители от тези срещи, мегасблъсъкът ще стане реалност.

Организацията на подобен двубой е истинско предизвикателство – замесени са не само боксьорите и техните екипи, но и гиганти като Netflix, които ще излъчват събитието, както и различни промоутърски компании. Всеки има своите предпочитания за място и дата, но залогът е огромен – както финансово, така и спортно.

Промоутърът Франк Уорън призовава за спокойствие и разум: „Договорите са факт, всички страни са съгласни. Единственото, което остава, е Джошуа и Фюри да преминат успешно през следващите си мачове. След това ще има официално обявление и феновете ще получат това, което чакат – истински боксов спектакъл.“

Ако всичко върви по план, дългоочакваният двубой ще се състои в края на есента.