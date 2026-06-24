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Хърватия съживи надеждите си на Мондиал 2026 и изхвърли Панама от турнира

Хърватия съживи надеждите си на Мондиал 2026 и изхвърли Панама от турнира

24 Юни, 2026 04:19, обновена 24 Юни, 2026 04:25 317 0

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Резервата Анте Будимир донесе ценен успех с 1:0 в историческия мач №200 за Лука Модрич

Хърватия съживи надеждите си на Мондиал 2026 и изхвърли Панама от турнира - 1
Снимка: Фейсбук/CroatianSports.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Хърватия записа първа победа на Световното първенство по футбол, след като надделя с минималното 1:0 над състава на Панама в драматичен сблъсък от Група L, изигран в Торонто.

Двубоят беше с огромно значение за бъдещето на двата тима в турнира, като загубата за латиноамериканците означаваше край на техните илюзии за класиране напред.

Първото полувреме премина под знака на предпазливостта, като Панама използваше бързината си по крилата и на няколко пъти застраши европейския вицешампион от 2018 г. Хърватите изпитваха трудности в предни позиции, което принуди селекционера Златко Далич да направи двойна тактическа смяна на почивката.

Решението му се оказа гениално. Само девет минути след подновяването на играта, в 54-ата минута, появилият се като резерва нападател Анте Будимир засече ниско центриране на Йосип Станишич на далечната греда и прати топката в мрежата за 1:0. На 34 години Будимир се превърна в най-възрастния голмайстор за Хърватия на Световни финали.

Срещата бе по-специална за живата легенда на хърватския футбол Лука Модрич, който изведе тима си с капитанската лента в своя мач №200 за националния отбор]. 40-годишният халф бе бурно аплодиран от 43 000 зрители по трибуните при смяната си в 81-ата минута.

До края на срещата Панама хвърли всички сили в атака и организира истински щурм пред хърватската врата. В герой за европейците обаче се превърна вратарят Доминик Ливакович, който направи серия от блестящи отразявания, включително две последователни спасявания срещу Амир Мурийо. Марко Пашалич изпусна златен шанс да удвои резултата на контраатака, но въпреки това Хърватия удържа безценния аванс.

След този успех Хърватия вече има 3 точки в актива си. В събота момчетата на Златко Далич се изправят срещу Гана в директен сблъсък за класиране на 1/16-финалите. Панама остава на дъното без спечелена точка и ще затвори участието си с престижен мач срещу лидера Англия.

Източник: FIFA.com / BBC Sport


Канада
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