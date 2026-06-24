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Нови проблеми за Наинголан: Хванат зад волана без книжка

Нови проблеми за Наинголан: Хванат зад волана без книжка

24 Юни, 2026 12:19 485 0

  • раджа наинголан-
  • футболист-
  • проблеми

Бившият белгийски национал е преминал на червен светофар и ще се изправи отново пред съда

Нови проблеми за Наинголан: Хванат зад волана без книжка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Раджа Наинголан отново попадна в центъра на вниманието в Белгия, този път заради сериозен пътен инцидент.

Според местните медии бившият футболист на Рома, Интер и Каляри е извършил няколко нарушения на пътя в района на Ранст, недалеч от Антверпен, в събота вечер.

По информация на властите автомобилът на Наинголан е преминал на червен сигнал на светофар и е бил близо до сблъсък с необозначен полицейски автомобил. След спирането му е станало ясно, че 38-годишният белгиец е шофирал без валидна шофьорска книжка, след като срещу него вече е било наложено ограничение да управлява моторно превозно средство.

Случаят е потвърден и от прокуратурата в Антверпен.

Пробата за алкохол е била отрицателна, но автомобилът на бившия национал е конфискуван, а самият той ще трябва отново да се яви пред съда.

Наинголан отрича да е действал безотговорно. Чрез своя адвокат Омар Суиди той представи собствената си версия за случилото се.

„Той не е седнал зад волана от небрежност или защото е пренебрегнал закона. Получил е обаждане от дъщеря си, която е била в паника и се е почувствала зле. Тя го е помолила да я закара до болница, защото самата тя няма шофьорска книжка. Убеден, че има нужда от медицинска помощ, той е тръгнал да я вземе“, заяви адвокатът му.

Според защитата именно по време на пътуването към дъщеря си Наинголан е бил спрян от полицията. Случаят предстои да бъде разгледан от белгийските съдебни власти.


Белгия
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