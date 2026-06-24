Алекс Сентейес подписа договор с българския футболен шампион Левски

Българският футболен шампион Левски привлече в състава си испанския ляв защитник Алекс Сентейес със свободен трансфер от Алмерия, съобщиха от клуба.

26-годишният Сентейес, който е юноша на Валенсия, подписа договор със "сините" за следващите три сезона.

През последните години сезона той има 135 срещи с 3 гола и 10 асистенции за Алмерия, но договорът му изтече и бранителят реши да приеме офертата на българския гранд.

В кариерата си досега левият бек е играл още за дублиращия отбор на Валенсия и за португалския Фамаликао.

Сентейес има и мачове за юношеските национални отбори на Испания до 17 и до 19 години, в който негов наставник е бил настоящият селекционер на "Ла Роха" Луис де ла Фуенте.

Ибериецът е четвъртото ново попълнение в състава на "сините" през това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев.

Левски стартира новия сезон на 7 юли от 21:30 часа с гостуване на Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.