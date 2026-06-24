Новини
Спорт »
Бг футбол »
Алекс Сентейес подписа договор с българския футболен шампион Левски

Алекс Сентейес подписа договор с българския футболен шампион Левски

24 Юни, 2026 11:42, обновена 24 Юни, 2026 10:49 768 1

  • алекс сентейес-
  • футбол-
  • трансфер-
  • левски

Испанският защитник подписа със "сините" със свободен трансфер

Алекс Сентейес подписа договор с българския футболен шампион Левски - 1
Снимка: ПФК Левски
БТА БТА

Българският футболен шампион Левски привлече в състава си испанския ляв защитник Алекс Сентейес със свободен трансфер от Алмерия, съобщиха от клуба.

26-годишният Сентейес, който е юноша на Валенсия, подписа договор със "сините" за следващите три сезона.

През последните години сезона той има 135 срещи с 3 гола и 10 асистенции за Алмерия, но договорът му изтече и бранителят реши да приеме офертата на българския гранд.

В кариерата си досега левият бек е играл още за дублиращия отбор на Валенсия и за португалския Фамаликао.

Сентейес има и мачове за юношеските национални отбори на Испания до 17 и до 19 години, в който негов наставник е бил настоящият селекционер на "Ла Роха" Луис де ла Фуенте.

Ибериецът е четвъртото ново попълнение в състава на "сините" през това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев.

Левски стартира новия сезон на 7 юли от 21:30 часа с гостуване на Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс сподели:

    0 0 Отговор
    От малък съм фен на Подуяне и мечтаех да играя в България!🤥

    11:28 24.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове