Португалският защитник Вашко Оливейра подсилва редиците на Спартак Варна

Спартак Варна подписа с още едно ново попълнение – португалският централен бранител Вашко Оливейра. С официално съобщение от клуба бе потвърдено, че 25-годишният защитник вече е част от "соколите".

Роден в сърцето на Лисабон, Оливейра започва футболната си кариера в прочутата школа на Бенфика, където усвоява тънкостите на играта.

През годините талантливият защитник трупа ценен опит в няколко европейски първенства, като защитава цветовете на италианските Каляри и Дженоа, както и на португалските Ещорил Прая, Фарензе, Униао де Лейрия и Торенсе.

Неоспоримите му качества са доказани и с три шампионски титли на Португалия до 23 години – постижение, което говори за неговата отдаденост и професионализъм на терена.

Преди да акостира във Варна, Оливейра бе част от състава на ФК Добруджа, където също остави ярка следа.