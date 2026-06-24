Новини
Спорт »
Бг футбол »
Португалският защитник Вашко Оливейра подсилва редиците на Спартак Варна

Португалският защитник Вашко Оливейра подсилва редиците на Спартак Варна

24 Юни, 2026 19:18 316 0

  • спартак варна-
  • вашко оливейра-
  • защитник-
  • соколите-
  • лисабон-
  • бенфика

Бившият играч на Бенфика и шампион на Португалия до 23 години се присъединява към варненския тим

Португалският защитник Вашко Оливейра подсилва редиците на Спартак Варна - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Варна подписа с още едно ново попълнение – португалският централен бранител Вашко Оливейра. С официално съобщение от клуба бе потвърдено, че 25-годишният защитник вече е част от "соколите".

Роден в сърцето на Лисабон, Оливейра започва футболната си кариера в прочутата школа на Бенфика, където усвоява тънкостите на играта.

През годините талантливият защитник трупа ценен опит в няколко европейски първенства, като защитава цветовете на италианските Каляри и Дженоа, както и на португалските Ещорил Прая, Фарензе, Униао де Лейрия и Торенсе.

Неоспоримите му качества са доказани и с три шампионски титли на Португалия до 23 години – постижение, което говори за неговата отдаденост и професионализъм на терена.

Преди да акостира във Варна, Оливейра бе част от състава на ФК Добруджа, където също остави ярка следа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове