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Георги Миланов подписа с Ботев Пловдив

Георги Миланов подписа с Ботев Пловдив

24 Юни, 2026 19:25 315 1

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  • георги миланов-
  • пловдив-
  • първа лига

Договорът е за 2 години

Георги Миланов подписа с Ботев Пловдив - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив осъществи трансферен удар. „Жълто-черните“ привлякоха в редиците си атакуващия футболист Георги Миланов.

Един от най-титулуваните български футболисти парафира договор с „канарчетата“ за две години, с опция за удължаване на контракта.

Георги Миланов е роден на 19 февруари 1992 година и има богат опит както в българското първенство, така и в чужбина. През 2012 година е избран за Футболист №1 на България.

В кариерата си Миланов е 2-кратен шампион на Русия с ЦСКА Москва, 2-кратен шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата на Унгария с МОЛ Види и носител на Купата на България с Левски София.

Атакуващият футболист има 54 мача за мъжкия национален отбор на България. За последно Миланов игра за румънския Динамо Букурещ, където записа общо 94 мача.

В Ботев Георги Миланов ще носи фланелката с номер 17.


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