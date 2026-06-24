Украинският Полися Житомир разгроми ЦСКА в Австрия

ЦСКА преживя истински кошмар по време на подготвителния си лагер в Австрия, след като инкасира тежка загуба с 0:4 от украинския Полися Житомир. Това бе първото поражение за "армейците" в предсезонните им контроли, което със сигурност ще даде повод за размисъл на треньорския щаб.

Още в осмата минута на срещата нападателят Олександър Филипов даде преднина на Полися, с което постави началото на тежката вечер за българския тим.

След почивката украинците продължиха да диктуват темпото – Владислав Велетен удвои резултата в 47-ата минута, а само пет минути по-късно Микола Гайдучик бе точен от дузпа.

Крайното 0:4 оформи Фьодор Олег Андрийович в 62-ата минута, с което окончателно пречупи съпротивата на "червените".

Само преди няколко дни ЦСКА се поздрави с победа над словенския Гросупле с 2:1, но сега столичани ще трябва бързо да се съвземат от тежкия удар. В неделя ги очаква ново предизвикателство – приятелски мач срещу полския Одра Ополе, където "армейците" ще търсят реванш и възстановяване на самочувствието.