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Украинският Полися Житомир разгроми ЦСКА в Австрия

Украинският Полися Житомир разгроми ЦСКА в Австрия

24 Юни, 2026 20:59 1 378 17

  • цска-
  • лагер-
  • австрия-
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  • футбол-
  • първа лига-
  • украйна

"Червените" инкасираха четири безответни попадения

Украинският Полися Житомир разгроми ЦСКА в Австрия - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА преживя истински кошмар по време на подготвителния си лагер в Австрия, след като инкасира тежка загуба с 0:4 от украинския Полися Житомир. Това бе първото поражение за "армейците" в предсезонните им контроли, което със сигурност ще даде повод за размисъл на треньорския щаб.

Още в осмата минута на срещата нападателят Олександър Филипов даде преднина на Полися, с което постави началото на тежката вечер за българския тим.

След почивката украинците продължиха да диктуват темпото – Владислав Велетен удвои резултата в 47-ата минута, а само пет минути по-късно Микола Гайдучик бе точен от дузпа.

Крайното 0:4 оформи Фьодор Олег Андрийович в 62-ата минута, с което окончателно пречупи съпротивата на "червените".

Само преди няколко дни ЦСКА се поздрави с победа над словенския Гросупле с 2:1, но сега столичани ще трябва бързо да се съвземат от тежкия удар. В неделя ги очаква ново предизвикателство – приятелски мач срещу полския Одра Ополе, където "армейците" ще търсят реванш и възстановяване на самочувствието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сърдит чичка

    6 3 Отговор
    Малко им е, както и който и да е било друг отбор от територията

    21:05 24.06.2026

  • 2 Син Хун

    4 3 Отговор
    Имат синдром от Луганск на времето. Биха ги с ботушите при наводнение от топенето на снеговете. Но това е контрола - контролираме пулса при повече от 3 попадения!

    21:06 24.06.2026

  • 3 Малий

    6 5 Отговор
    Изнасилване по украински

    21:07 24.06.2026

  • 4 Ванк0-1

    13 1 Отговор
    Г-н Янев не са хубави тия работи,моля ви се подгответе отбора добре,мисля че достатъчно голямо доверие ви е гласувано.

    21:08 24.06.2026

  • 5 Левски 1914

    7 11 Отговор
    Полисияя надупчиха вратата на МЕНТЕТО четири пътии.

    Коментиран от #6, #8

    21:11 24.06.2026

  • 6 Откачалка

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Лягай да спиш

    21:16 24.06.2026

  • 7 срамно е

    9 5 Отговор
    Украинците кажи речи само местни играчи. ЦСКА с 20 чужденци.
    0-4

    Изводи?

    21:17 24.06.2026

  • 8 Кухорого,

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Жалко си, защо мууучиш само под статиите за великия ЦСКА?

    21:20 24.06.2026

  • 9 ЧОРБЕТО СЕ

    6 0 Отговор
    Изгуби у житното поле със осилите. Но и бостанджиевите ги чака лукова баня и после месеци вонящи на пържен лук.

    21:24 24.06.2026

  • 10 кУмУнист

    3 3 Отговор
    Не го мислете тирето, сега като научат лапоухов да играе с ръце, няма кой гол да им вкара.

    21:26 24.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Артилерист

    5 1 Отговор
    ЦСКА е излязъл за приятелски мач в рамките на подготовката си за новия сезон, а украинските терористи се нахвърлиха върху нашите футболисти като за последно...

    22:06 24.06.2026

  • 17 Факт

    1 0 Отговор
    Украинците като видяха Червената петолъчка, помислиха че играят с ЦСКА Москва и спукаха от бой преименувания Литекс!!!! 😂

    22:33 24.06.2026

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