Украинският Полися Житомир разгроми ЦСКА в Австрия

ЦСКА преживя истински кошмар по време на подготвителния си лагер в Австрия, след като инкасира тежка загуба с 0:4 от украинския Полися Житомир. Това бе първото поражение за "армейците" в предсезонните им контроли, което със сигурност ще даде повод за размисъл на треньорския щаб.
Още в осмата минута на срещата нападателят Олександър Филипов даде преднина на Полися, с което постави началото на тежката вечер за българския тим.
След почивката украинците продължиха да диктуват темпото – Владислав Велетен удвои резултата в 47-ата минута, а само пет минути по-късно Микола Гайдучик бе точен от дузпа.
Крайното 0:4 оформи Фьодор Олег Андрийович в 62-ата минута, с което окончателно пречупи съпротивата на "червените".
Само преди няколко дни ЦСКА се поздрави с победа над словенския Гросупле с 2:1, но сега столичани ще трябва бързо да се съвземат от тежкия удар. В неделя ги очаква ново предизвикателство – приятелски мач срещу полския Одра Ополе, където "армейците" ще търсят реванш и възстановяване на самочувствието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сърдит чичка
21:05 24.06.2026
2 Син Хун
21:06 24.06.2026
3 Малий
21:07 24.06.2026
4 Ванк0-1
21:08 24.06.2026
5 Левски 1914
Коментиран от #6, #8
21:11 24.06.2026
6 Откачалка
До коментар #5 от "Левски 1914":Лягай да спиш
21:16 24.06.2026
7 срамно е
0-4
Изводи?
21:17 24.06.2026
8 Кухорого,
До коментар #5 от "Левски 1914":Жалко си, защо мууучиш само под статиите за великия ЦСКА?
21:20 24.06.2026
9 ЧОРБЕТО СЕ
21:24 24.06.2026
10 кУмУнист
21:26 24.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 Артилерист
22:06 24.06.2026
17 Факт
22:33 24.06.2026