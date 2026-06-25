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Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея вече разчита на други

Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея вече разчита на други

25 Юни, 2026 07:37 739 0

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Скъпоценното попадение за "Бафана Бафана" отбеляза Тапело Масеко в 63-тата минута

Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея вече разчита на други - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Южна Африка победи с 1:0 Южна Корея и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на Световно първенство. Скъпоценното попадение за "Бафана Бафана" отбеляза Тапело Масеко в 63-тата минута. По този начин тимът на Уго Броос събра 4 точки и зае второ място в крайното класиране в група "А" след домакина Мексико, който разгроми Чехия с 3:0 и завърши с пълен актив от 9 точки.

Южноафриканците знаят и кой ще е следващият им съперник - Канада, докато Южна Корея ще трябва да изчака изиграването на всички мачове от третия кръг в групите, за да разбере дали ще е сред най-добрите трети отбори.

Южна Корея щеше да си гарантира втората позиция в групата дори при равенство, но игра изключително слабо и закономерно загуби. Дори в последните минути, когато трябваше да рискува, отборът не успя да създаде сериозно напрежение пред противниковата врата

Селекционерът на Южна Африка Уго Броос заложи на система 4-2-3-1, като в предни позиции започна Евидънс Макгопа, а зад него действаха Тапело Масеко, Релебохиле Мофокенг и Освин Аполис. Като двойка вътрешни халфове си партнираха Таленте Мбата и Спепело Ситоле.

Под рамката за "Бафана Бафана" застана Ронуен Уилямс, а четиримата бранители пред него бяха Кулису Мудау, Име Окон, Мбекезели Мбокази и Оубри Модиба.

Изненадата в състава на Южна Корея беше отсъствието на капитана Хюн-Мин Сон, който остана на пейката. Атаката водеше О Хюн-Гю, подпомаган от Канг-Ин Лий и Хий-Чан Хуан. В халфовата линия на азиатския тим играеха Юнг-Воо Сеол, Сюнг-Хо Пайк, Хван-Ин Бом и Тае-Сеок Лий.

Ким-Сюнг Гуй пазеше за отбора, воден от Мюн-Бо Хон, а защитната линия оформиха Хан-Бум Лий, Ким Мин-Жае и Ги Хюк-Лий.

Двубоят започна с ранен шанс в полза на Южна Корея. След центриране от корнер, Ким Мин-Жае засече топката с глава, но бранител в жълто подложи тялото си и не се стигна до намеса на Ронуен Уилямс. Южнаофриканците отвърнаха със силен изстрел на Мофокенг, който беше отклонен в ъглов удар.

В 8-ата минута Южна Корея беше още по-близо до гола. Канг-Ин Лий остана непокрит около границата на наказателното поле и шутира силно, но топката профуча на сантиметри от левия страничен стълб на вратата. Малко по-късно Макгопа отправи удар с глава, но той не попадна в целта.

До средата на първата част Южна Африка установи надмощие в средата на терена и организира няколко много добри атаки. В 19-ата минута Масеко напредна по десния фланг, но се забави с удара и защитник на Южна Корея съумя да му попречи. Азиатците се ориентираха към дълги подавания и се опитваха по този начин да изненадат съперника.

В 30-ата минута Таленте Мбата получи свободно пространство и шутира с всичка сила, но Ким-Сюнг Гуй изби, а след това с великолепен рефлекс спаси и добавката на Макгопа, който обаче се намираше в засада. Южна Корея атакуваше по-рядко. Хий-Чан Хуан пробва далечен изстрел в 34-тата минута, но не уцели вратата.

Поредната възможност пред южноафриканците се откри пред Масеко в 39-ата минута. Крилото пое топката отлично, но вложи прекалено много сила в удара за сметка на точността. До почивката тимът на Уго Броос беше все така напорист, но и неефективен, а Южна Корея се прибра и чакаше полувремето да завърши при 0:0.

На почивката наставникът на азиатците Мюн-Бо Хон предприе тройна смяна, като в игра се появиха Хюн-Мин Сон, Жин-Гю Ким и Йенс Кастроп. Неговият тим обаче продължи да е неориентиран при бързите преходи на съперника, а Масеко пропиля още една възможност да открие резултата.

Южна Корея се стремеше да наложи по-бавно темпо и търпеливо изграждаше атаките си. В 60-ата минута О-Хюн Гю засече едно центриране от десния фланг, но ударът му с глава не затрудни Ронуен Уилямс.

В 62-рата минута на терена се появи Чепанг Мореми, който секунди по-късно подаде на Масеко и най-активният футболист на Южна Африка вкара така желания гол за своя отбор с много премерен удар в долнияляв ъгъл на вратата.,

Южна Корея имаше достатъчно време за реакция и след паузата за хидратация Хюн-Мин Сон и компания се настаниха в противниковата половина. Играта на тима обаче никак не вървеше и футболистите в червени фланелки бъркаха дори най-елементарните подавания.

С напредването на времето южнокорейците ставаха все по-изнервени и по никакъв начин не успяваха да застрашат вратата на Уилямс. Всяка тяхна атака завършваше с центриране, което ставаше лесна плячка за снажните централни защитници на Южна Африка.

В 86-ата минута Юнг-Воо Сеол стреля от воле, но много неточно. Шут на Хюн-Мин Сон също не създаде проблеми на южноафриканците. Чак в добавеното време азиатците съумяха да създадат голове положение, но Сюнг-Хо Пайк не можа да нанесе по-силен удар с глава и Ронуен Уилямс улови.

В момента южнокорейците заемат 4-то място в подреждането сред третите тимове във всички групи, но повечетоот тях още не са изиграли последнитеси мачове.


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