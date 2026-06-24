Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Швейцария триумфира над Канада и завърши първа в група "В" на Мондиал 2026

Швейцария триумфира над Канада и завърши първа в група "В" на Мондиал 2026

24 Юни, 2026 23:56 676 0

  • ванкувър-
  • швейцария-
  • канада-
  • група в-
  • световното първенство по футбол-
  • 2026

Двата тима продължават в следващата фаза

Швейцария триумфира над Канада и завърши първа в група "В" на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На стадион "БК Плейс" във Ванкувър, Швейцария надделя над домакините от Канада с 2:1 в последния си мач от група "В" на Световното първенство по футбол 2026. С този успех "кръстоносците" си осигуриха първото място в групата и продължават напред с високо вдигнати глави.

Веднага след почивката, в 46-ата минута, Рубен Варгас разпечата вратата на Максим Крепу след прецизен пас от Йохан Манзамби, с което даде тон на швейцарската доминация.

Само единадесет минути по-късно ролите се размениха – този път Манзамби бе точен, след като получи топката от Брийл Ембоколо и удвои преднината на гостите.

Канада не се предаде и върна интригата в 76-ата минута, когато Промис Олуатоби Еманюъл Дейвид реализира почетно попадение след асистенция на Нейтън Салиба. Въпреки усилията на "кленовите листа", резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал. -

След този успех Швейцария ще се изправи срещу втория отбор в група "А", където най-вероятно ще ги очаква Южна Корея. Канада, от своя страна, ще трябва да премери сили с лидера в група "А" – Мексико, в битка за място на осминафиналите.

Канада: Максим Крепу, Алистар Джонстън, Люк де Фужероле, Дерек Корнелиус, Ричи Ларйеа, Матю Чониер, Нейтън Салиба, Кайл Ларин, Джонатан Дейвид, Тайон Бучанан, Али Ахмед

Швейцария: Грегор Кобел, Нико Елведи, Мануел Аканджи, Рикардо Родригес, Лука Жакез, Ремо Фрьолер, Йохан Манзамби, Гранит Джака, Джибрил Соу, Брийл Ембоколо, Рубен Варгас


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове