Швейцария триумфира над Канада и завърши първа в група "В" на Мондиал 2026

На стадион "БК Плейс" във Ванкувър, Швейцария надделя над домакините от Канада с 2:1 в последния си мач от група "В" на Световното първенство по футбол 2026. С този успех "кръстоносците" си осигуриха първото място в групата и продължават напред с високо вдигнати глави.

Веднага след почивката, в 46-ата минута, Рубен Варгас разпечата вратата на Максим Крепу след прецизен пас от Йохан Манзамби, с което даде тон на швейцарската доминация.

Само единадесет минути по-късно ролите се размениха – този път Манзамби бе точен, след като получи топката от Брийл Ембоколо и удвои преднината на гостите.

Канада не се предаде и върна интригата в 76-ата минута, когато Промис Олуатоби Еманюъл Дейвид реализира почетно попадение след асистенция на Нейтън Салиба. Въпреки усилията на "кленовите листа", резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал. -

След този успех Швейцария ще се изправи срещу втория отбор в група "А", където най-вероятно ще ги очаква Южна Корея. Канада, от своя страна, ще трябва да премери сили с лидера в група "А" – Мексико, в битка за място на осминафиналите.

Канада: Максим Крепу, Алистар Джонстън, Люк де Фужероле, Дерек Корнелиус, Ричи Ларйеа, Матю Чониер, Нейтън Салиба, Кайл Ларин, Джонатан Дейвид, Тайон Бучанан, Али Ахмед

Швейцария: Грегор Кобел, Нико Елведи, Мануел Аканджи, Рикардо Родригес, Лука Жакез, Ремо Фрьолер, Йохан Манзамби, Гранит Джака, Джибрил Соу, Брийл Ембоколо, Рубен Варгас