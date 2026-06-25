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Бразилия повали Шотландия с 3:0, Мароко пречупи Хаити в голово шоу на Мондиал 2026

Бразилия повали Шотландия с 3:0, Мароко пречупи Хаити в голово шоу на Мондиал 2026

25 Юни, 2026 03:16, обновена 25 Юни, 2026 03:21 626 0

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„Селесао“ спечели безапелационно Група C с два гола на Винисиус Жуниор и завръщане на Неймар, докато „Атласките лъвове“ надделяха в драматичен трилър

Бразилия повали Шотландия с 3:0, Мароко пречупи Хаити в голово шоу на Мондиал 2026 - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилия не остави шансове на Шотландия в Маями

Националният отбор на Бразилия си осигури първото място в Група С след категоричен триумф с 3:0 срещу Шотландия на стадиона в Маями, предаде NBC News. Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор откри резултата още в 7-ата минута, възползвайки се от груба грешка в отбраната на „тартановата армия“. В самия край на първото полувреме отново той удвои аванса на своя тим с точен удар с глава.

През втората част превъзходството на южноамериканците продължи и в 60-ата минута Матеус Куня оформи класическото 3:0 след асистенция на Лукас Пакета. Емоционалният връх на вечерта бе завръщането в игра на Неймар, който се появи от резервната скамейка за първия си мач от октомври 2023 г. насам под бурните аплодисменти на трибуните, където бе забелязан и легендарният Христо Стоичков.

Мароко оцеля в истински трилър срещу коравия Хаити

В паралелния мач от групата в Атланта, тимът на Мароко надделя с драматичното 4:2 (краен резултат след късен гол, въпреки междинното 3:2 в 78-ата минута) над аутсайдера Хаити. Карибската държава изненадващо поведе в 10-ата минута чрез Лени Джоузеф. Капитанът на мароканците Ашраф Хакими изравни в 39-ата минута, но секунди след това Уилсън Исидор отново шокира Африканския шампион с феноменален гол за 2:1. В добавеното време на първата част Исмаел Сайбари възстанови равенството за 2:2. През второто полувреме Мароко наложи силен натиск и в 78-ата минута Суфиан Рахими вкара за 3:2, избухвайки в сълзи от радост. В самия край на срещата (89') Гесим Ясин подпечата успеха, оформяйки крайното 4:2.

Класиране и следваща фаза

С тези резултати Бразилия завършва на първо място в Група С с по-добра голова разлика, следвана от Мароко на втора позиция, като и двата тима продължават към елиминациите. Шотландия остава на трето място и ще чака развитието в останалите групи, докато Хаити отпада от турнира.


САЩ
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