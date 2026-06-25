Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мароко пренаписа историята - изпревари Нигерия по голове на световни първенства

Мароко пренаписа историята - изпревари Нигерия по голове на световни първенства

25 Юни, 2026 09:29 457 0

  • мароко-
  • нигерия-
  • голове-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

„Атласките лъвове“ официално увеличиха головата си сметка на 26 отбелязани гола в историята на световните финали

Мароко пренаписа историята - изпревари Нигерия по голове на световни първенства - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мароко пренаписа историята на африканския футбол, изпреварвайки Нигерия като най-резултатната нация от Черния континент на световни първенства. С четирите попадения в мрежата на Хаити при победата с 4:2 в Атланта, „Атласките лъвове“ официално увеличиха головата си сметка на 26 отбелязани гола в историята на световните финали. По този начин мароканците свалиха от върха досегашния рекордьор Нигерия, който остава на втора позиция с 23 попадения, следван плътно на третото място от тима на Камерун с 22 гола.

В епицентъра на това историческо събитие се оказа халфът Исмаел Сайбари, който записа феноменален индивидуален рекорд на планетарния форум. Той се превърна в първия африкански футболист в историята, който отбелязва гол във всеки един от трите мача от груповата фаза на едно световно първенство. Сайбари демонстрира невероятна постоянност и смъртоносна форма пред гола, разписвайки се последователно при стратегическото равенство 1:1 с Бразилия, минималния успех с 1:0 над Шотландия и головия спектакъл срещу Хаити (4:2).

Самият двубой в Атланта също се превърна в прецедент за нацията, тъй като за първи път в историята си Мароко успя да отбележи четири гола в рамките на един мач на световни финали. Освен това момчетата на Мохамед Уаби наложиха пълна доминация, подкрепена от смазващите 69% притежание на топката – най-високият процент контрол, който страната е записвала в двубой на Мондиал. Този мач категорично доказа, че "Атласките лъвове" са развили изключително зрял, атакуващ и доминиращ стил на игра.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове