Интер Милано бетонира бъдещето на звездата Федерико Димарко

Интер предприема решителни стъпки за запазване на един от най-ценните си футболисти – левия бек Федерико Димарко. Според авторитетния трансферен експерт Николо Скира, ръководството на "нерадзурите" вече работи по удължаване на договора на 28-годишния национал.

Настоящият контракт на Димарко изтича през лятото на 2025 година, но Интер не желае да рискува с бъдещето на своята звезда. Клубът планира да активира опцията за удължаване на споразумението до 2028 година, като се обсъжда и възможност за допълнителни две години към новия договор. Така "синьо-черните" си осигуряват услугите на най-добрия играч в Серия А за още четири сезона напред. -

През изминалата кампания Федерико Димарко се превърна в истински мотор по левия фланг на Интер. В рамките на сезон 2025/26 той записа впечатляващите 47 участия във всички турнири, реализира 8 попадения и подаде за още 18 гола. Тези постижения не останаха незабелязани – италианецът заслужено бе отличен като най-добър футболист в калчото.

Силните изяви на Димарко не само донесоха трофеи на Интер, но и повишиха значително неговата пазарна стойност. По данни на Transfermarkt, левият бек вече се оценява на внушителните 50 милиона евро.