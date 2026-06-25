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Интер Милано бетонира бъдещето на звездата Федерико Димарко

Интер Милано бетонира бъдещето на звездата Федерико Димарко

25 Юни, 2026 17:44 446 1

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Миланският гранд гарантира стабилност и класа по левия фланг с нов дългосрочен договор

Интер Милано бетонира бъдещето на звездата Федерико Димарко - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер предприема решителни стъпки за запазване на един от най-ценните си футболисти – левия бек Федерико Димарко. Според авторитетния трансферен експерт Николо Скира, ръководството на "нерадзурите" вече работи по удължаване на договора на 28-годишния национал.

Настоящият контракт на Димарко изтича през лятото на 2025 година, но Интер не желае да рискува с бъдещето на своята звезда. Клубът планира да активира опцията за удължаване на споразумението до 2028 година, като се обсъжда и възможност за допълнителни две години към новия договор. Така "синьо-черните" си осигуряват услугите на най-добрия играч в Серия А за още четири сезона напред. -

През изминалата кампания Федерико Димарко се превърна в истински мотор по левия фланг на Интер. В рамките на сезон 2025/26 той записа впечатляващите 47 участия във всички турнири, реализира 8 попадения и подаде за още 18 гола. Тези постижения не останаха незабелязани – италианецът заслужено бе отличен като най-добър футболист в калчото.

Силните изяви на Димарко не само донесоха трофеи на Интер, но и повишиха значително неговата пазарна стойност. По данни на Transfermarkt, левият бек вече се оценява на внушителните 50 милиона евро.


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