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Словенски обрат попари българските надежди в Лигата на нациите

Словенски обрат попари българските надежди в Лигата на нациите

25 Юни, 2026 23:50 670 0

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Волейболните "лъвове" изпуснаха победата след тежък тайбрек в Любляна

Словенски обрат попари българските надежди в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по волейбол отстъпи пред домакините от Словения с 2:3 гейма във втория си мач от втората седмица на Лигата на нациите. След динамичен и изпълнен с обрати двубой, българските волейболисти не успяха да задържат аванса си и се преклониха пред словенския тим – 25:19, 21:25, 25:17, 24:26, 6:15.

След впечатляващата победа над световния шампион Италия само ден по-рано, "лъвовете" излязоха на терена с високо вдигнати глави и амбиция за нов успех.

Българите поведоха в резултата с 1:0 гейма, последва изравняване и ново повеждане за националите ни.

В четвъртия гейм нашите момчета водеха с три точки на няколко пъти, но не успяха да затворят мача и позволиха на словенците да изравнят.

В решителния тайбрек домакините наложиха волята си и не оставиха шанс на българския състав.

Това поражение е първо за България през тази седмица и изпраща отбора ни на 11-о място във временното класиране с 8 точки (3 победи и 3 загуби). Словения, която до момента имаше 4 успеха и едно поражение, се изкачва на трета позиция с 11 точки.

В индивидуален план Александър Николов блесна с 28 точки, включително 5 аса, а Аспарух Аспарухов добави 13. За домакините Ник Муянович реализира 16 точки и бе сред ключовите фигури за обрата.

В събота, от 17:30 часа, българските волейболисти ще се изправят срещу Канада в опит да се върнат на победния път. По-късно същата вечер Словения ще приеме Бразилия в още един интригуващ сблъсък от Лигата на нациите.


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