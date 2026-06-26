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Развръзката в Група F на Мондиал 2026: Нидерландия прегази Тунис за първото място, Япония изхвърли Швеция от директните квоти

Развръзката в Група F на Мондиал 2026: Нидерландия прегази Тунис за първото място, Япония изхвърли Швеция от директните квоти

26 Юни, 2026 04:18, обновена 26 Юни, 2026 04:22 414 0

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  • нидерландия

„Лалетата“ спечелиха групата без загуба, докато „самураите“ удържаха ценно равенство срещу скандинавците в истински голов трилър в Далас

Развръзката в Група F на Мондиал 2026: Нидерландия прегази Тунис за първото място, Япония изхвърли Швеция от директните квоти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 г. предложи поредната порция огромна драма, след като решителните мачове в Група F определиха кои отбори продължават напред към елиминациите. Фаворитът Нидерландия не остави съмнения в превъзходството си и победи Тунис с 3:1, за да си подпечата лидерската позиция. В същото време на стадиона в Далас Япония и Швеция сътвориха истинско зрелище, завършвайки 1:1, което се оказа напълно достатъчно за азиатците да грабнат второто място.

Нидерландия 3:1 Тунис – „Лалетата“ без грешка по пътя към 1/16-финалите

Възпитаниците на Роналд Куман си свършиха работата бързо и ефективно на стадиона в Канзас Сити. Мачът започна кошмарно за африканския тим, след като още в 3-тата минута Ели Скири си отбеляза автогол. Само четири минути по-късно, в 7-ата, мощният нападател Брайън Броби удвои преднината на „оранжевите“ след асистенция на Тиджани Райндерс.

Тунис върна интригата в началото на второто полувреме, когато Хазем Мастури намали на 1:2 в 54-тата минута, предизвиквайки бурна радост по трибуните. Надеждите на тунизийците за обрат обаче бяха бързо прекършени в 62-рата минута, когато защитникът Ян Паул ван Хеке засече с глава центриране от корнер за крайното 3:1. С този успех Нидерландия събра 7 точки и спечели безапелационно групата.

Япония 1:1 Швеция – Драма до последната секунда в Далас

Сблъсъкът между Япония и Швеция беше директна битка на живот и смърт за второто място. Първото полувреме премина при тактическо надиграване и нулево равенство, но след почивката искрата се запали. В 56-ата минута Даизен Маеда взриви японската агитка, засичайки перфектно подаване на Рицу Доан за 1:0.

Швеция реагира светкавично. Само шест минути по-късно, в 62-рата минута, Антони Еланга отбеляза феноменален изравнителен гол с фалцов удар извън наказателното поле, асистиран от Виктор Гьокереш. До края на срещата „тре крунур“ натиснаха яростно в търсене на победен гол, но вратарят на Япония Зайон Сузуки направи ключови спасявания. Равенството остави Япония на второ място с 5 точки, докато Швеция (4 точки) ще трябва да трепери и да се надява да продължи напред като един от най-добрите трети отбори в турнира.

Какво следва на 1/16-финалите?

Официалното класиране в Група F изпраща двата тима срещу изключително сериозни съперници в следващата фаза:

  • Нидерландия излиза срещу коравия тим на Мароко в Монтерей на 30 юни.
  • Япония се изправя пред най-тежкия възможен тест – сблъсък с петкратния световен шампион Бразилия в Хюстън на 29 юни.


САЩ
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