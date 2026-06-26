Развръзката в Група F на Мондиал 2026: Нидерландия прегази Тунис за първото място, Япония изхвърли Швеция от директните квоти

Груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 г. предложи поредната порция огромна драма, след като решителните мачове в Група F определиха кои отбори продължават напред към елиминациите. Фаворитът Нидерландия не остави съмнения в превъзходството си и победи Тунис с 3:1, за да си подпечата лидерската позиция. В същото време на стадиона в Далас Япония и Швеция сътвориха истинско зрелище, завършвайки 1:1, което се оказа напълно достатъчно за азиатците да грабнат второто място.

Нидерландия 3:1 Тунис – „Лалетата“ без грешка по пътя към 1/16-финалите

Възпитаниците на Роналд Куман си свършиха работата бързо и ефективно на стадиона в Канзас Сити. Мачът започна кошмарно за африканския тим, след като още в 3-тата минута Ели Скири си отбеляза автогол. Само четири минути по-късно, в 7-ата, мощният нападател Брайън Броби удвои преднината на „оранжевите“ след асистенция на Тиджани Райндерс.

Тунис върна интригата в началото на второто полувреме, когато Хазем Мастури намали на 1:2 в 54-тата минута, предизвиквайки бурна радост по трибуните. Надеждите на тунизийците за обрат обаче бяха бързо прекършени в 62-рата минута, когато защитникът Ян Паул ван Хеке засече с глава центриране от корнер за крайното 3:1. С този успех Нидерландия събра 7 точки и спечели безапелационно групата.

Япония 1:1 Швеция – Драма до последната секунда в Далас

Сблъсъкът между Япония и Швеция беше директна битка на живот и смърт за второто място. Първото полувреме премина при тактическо надиграване и нулево равенство, но след почивката искрата се запали. В 56-ата минута Даизен Маеда взриви японската агитка, засичайки перфектно подаване на Рицу Доан за 1:0.

Швеция реагира светкавично. Само шест минути по-късно, в 62-рата минута, Антони Еланга отбеляза феноменален изравнителен гол с фалцов удар извън наказателното поле, асистиран от Виктор Гьокереш. До края на срещата „тре крунур“ натиснаха яростно в търсене на победен гол, но вратарят на Япония Зайон Сузуки направи ключови спасявания. Равенството остави Япония на второ място с 5 точки, докато Швеция (4 точки) ще трябва да трепери и да се надява да продължи напред като един от най-добрите трети отбори в турнира.

Какво следва на 1/16-финалите?

Официалното класиране в Група F изпраща двата тима срещу изключително сериозни съперници в следващата фаза:

Нидерландия излиза срещу коравия тим на Мароко в Монтерей на 30 юни.

излиза срещу коравия тим на в Монтерей на 30 юни. Япония се изправя пред най-тежкия възможен тест – сблъсък с петкратния световен шампион Бразилия в Хюстън на 29 юни.