Помощникът на Дидие Дешан: Чувствам се не на място

Ги Стефан, помощник на селекционера на френския национален отбор Дидие Дешан, коментира факта, че ще води тима в мача от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство срещу Норвегия.

„Чувствам се не на място. Не ми е мястото тук. Треньорът го няма и аз временно ще го заместя. Такива са обстоятелствата", призна Стефан.

"Разбира се, говорихме много с Дидие. Въпреки че е далеч, той ще вземе участие в мача“, добави асистентът на Дешан.

Наставникът на "петлите" напусна лагера на отбора, след като стана ясно, че майка му е починала. Той ще се завърне за фазата на елиминациите.