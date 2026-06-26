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Помощникът на Дидие Дешан: Чувствам се не на място

Помощникът на Дидие Дешан: Чувствам се не на място

26 Юни, 2026 12:00 572 0

  • дидие дешан-
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  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • франция-
  • норвегия

Не ми е мястото тук

Помощникът на Дидие Дешан: Чувствам се не на място - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ги Стефан, помощник на селекционера на френския национален отбор Дидие Дешан, коментира факта, че ще води тима в мача от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство срещу Норвегия.

„Чувствам се не на място. Не ми е мястото тук. Треньорът го няма и аз временно ще го заместя. Такива са обстоятелствата", призна Стефан.

"Разбира се, говорихме много с Дидие. Въпреки че е далеч, той ще вземе участие в мача“, добави асистентът на Дешан.

Наставникът на "петлите" напусна лагера на отбора, след като стана ясно, че майка му е починала. Той ще се завърне за фазата на елиминациите.


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