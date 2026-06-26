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Селекционерът на Япония: На бразилците няма да им е лесно срещу нас

Селекционерът на Япония: На бразилците няма да им е лесно срещу нас

26 Юни, 2026 12:29 361 0

  • япония-
  • хаджиме мориясу-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • футбол

Вярваме, че имаме шанс и можем да продължим напред

Селекционерът на Япония: На бразилците няма да им е лесно срещу нас - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу сподели очакванията си преди 1/16-финалния сблъсък с Бразилия на Световното първенство, който ще се проведе на 29 юни.

„Ще бъде много добър опит да играем отново срещу Бразилия. Вярваме, че имаме шанс и можем да продължим напред. Ще се подготвим за това“, заяви Мориясу.

„Проведохме приятелски мач в Япония (през октомври 2025 г. б.р.) и ги победихме с 3:2. Може би заради това те ще бъдат още по-мотивирани. Ще имаме възможност да играем отново и очакваме с нетърпение този двубой", коментира насатвникът на "самураите".

Специалистът коментира и промяната в статута на своя отбор: „В миналото Япония беше лесен съперник за Бразилия. В последния мач обаче доказахме, че това вече не е така. Това беше голяма крачка напред за нас, тъй като Бразилия е един от най-добрите отбори в света.“

„Във футбола никога не знаеш какво ще се случи, надяваме се на победа. Много бразилци са работили в Япония и ние сме им много благодарни. Сигурен съм, че тези хора се радват да видят колко далеч сме стигнали“, завърши Мориясу.


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