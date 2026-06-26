Григор Димитров стартира "Уимбълдън" срещу австралийски дебютант

Българската тенис гордост Григор Димитров ще започне участието си на тазгодишния "Уимбълдън" с двубой срещу австралиеца Дейн Суийни – състезател, който премина през квалификациите и за първи път ще стъпи на тревните кортове в Лондон. Жребият, изтеглен днес, определено може да се нарече щастлив за 35-годишния хасковлия, който получи "уайлд кард" за участие в най-престижния турнир на трева.

Любопитен факт е, че Димитров и Суийни досега не са се срещали на корта. Австралиецът, който заема 126-о място в световната ранглиста, ще направи дебютното си участие на "Уимбълдън". До момента най-доброто му постижение в турнирите от Големия шлем е достигането до втори кръг на Откритото първенство на Австралия през тази година.

Григор Димитров ще се стреми да повтори или дори да надмине най-доброто си представяне на "Уимбълдън" – полуфиналът през 2014 година, който остава златна страница в неговата кариера. Миналата година българинът отпадна в четвъртия кръг след драматичен мач и отказване срещу бъдещия шампион Яник Синер от Италия.