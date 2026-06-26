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Григор Димитров стартира "Уимбълдън" срещу австралийски дебютант

Григор Димитров стартира "Уимбълдън" срещу австралийски дебютант

26 Юни, 2026 15:39 425 6

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  • григор димитров-
  • уимбълдън-
  • дейн суийни-
  • лондон-
  • жребият-
  • уайлд кард

Българският ас получи благоприятен жребий за старта на престижния турнир

Григор Димитров стартира "Уимбълдън" срещу австралийски дебютант - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенис гордост Григор Димитров ще започне участието си на тазгодишния "Уимбълдън" с двубой срещу австралиеца Дейн Суийни – състезател, който премина през квалификациите и за първи път ще стъпи на тревните кортове в Лондон. Жребият, изтеглен днес, определено може да се нарече щастлив за 35-годишния хасковлия, който получи "уайлд кард" за участие в най-престижния турнир на трева.

Любопитен факт е, че Димитров и Суийни досега не са се срещали на корта. Австралиецът, който заема 126-о място в световната ранглиста, ще направи дебютното си участие на "Уимбълдън". До момента най-доброто му постижение в турнирите от Големия шлем е достигането до втори кръг на Откритото първенство на Австралия през тази година.

Григор Димитров ще се стреми да повтори или дори да надмине най-доброто си представяне на "Уимбълдън" – полуфиналът през 2014 година, който остава златна страница в неговата кариера. Миналата година българинът отпадна в четвъртия кръг след драматичен мач и отказване срещу бъдещия шампион Яник Синер от Италия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    1 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха

    15:41 26.06.2026

  • 2 Сзо

    1 1 Отговор
    Е на това му се вика: да те върнат в 1ви клас....макар че Гришо сам се върна

    15:44 26.06.2026

  • 3 Хахаха

    0 1 Отговор
    Абе как може да пишете такива идиотщини.

    15:55 26.06.2026

  • 4 Перо

    2 0 Отговор
    “Българската тенис гордост” 170-ти в ранг-листата!

    15:58 26.06.2026

  • 5 По правилно е

    2 0 Отговор
    финишира.

    15:59 26.06.2026

  • 6 Фен

    0 0 Отговор
    Той финишира едновременно със стартирането

    16:17 26.06.2026

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