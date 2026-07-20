Кузманов безапелационен: българинът влезе в основната схема в Тампере след разгром

Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Тампере (Финландия) с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният българин, който е поставен под номер 3 в схемата на пресявките, постигна убедителен успех срещу Максим Жанвие (Франция) с 6:0, 6:1 за малко над час на корта.

При 5:0 в първия сет двамата изиграха дълъг последен гейм, в който се стигна до девет равенства, а французинът отрази пет сетбола. В крайна сметка Кузманов се възползва при шестата си възможност и успя да затвори частта без да даде нито гейм на съперника.

Втората част отново започна силно за българина, който поведе с 4:1 след брейк в четвъртия гейм. След това той отново проби за 5:1 и си остави възможност да сервира за победата, с което се справи успешно.

С класирането си за основната схема след две последователни победи Димитър Кузманов заработи 6 точки за ранглистата на АТП, в която заема 395-ото място, както и 700 евро от наградния фонд на надпреварата.

На турнира в Тампере ще участва още българинът Антъни Генов, който заедно с партньора си Чарлс Бари (Ирландия) утре ще стартира в основната схема при дуетите срещу Шимон Киелан (Полша) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).