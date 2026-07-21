Новини
Спорт »
Световен футбол »
Астън Вила е изпратил оферта до Челси за Гарначо

Астън Вила е изпратил оферта до Челси за Гарначо

21 Юли, 2026 22:31 307 0

  • астън вила-
  • футбол-
  • челси-
  • алехандро гарначо

По информация на двамата първите разговори между клубовете са започнали още в края на миналата седмица, а в момента преговорите продължават

Астън Вила е изпратил оферта до Челси за Гарначо - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Астън Вила е направил официално предложение до Челси за привличането на Алехандро Гарначо, съобщават авторитетните журналисти Фабрицио Романо и Дейвид Орнстийн от The Athletic.

По информация на двамата първите разговори между клубовете са започнали още в края на миналата седмица, а в момента преговорите продължават.

Желанието на бирмингамци е да вземат аржентинското крило под наем, като в договора да бъде включена и опция за неговото постоянно закупуване. Мениджърът Унай Емери вече е дал одобрението си за сделката, а паралелно се водят разговори и с футболиста относно личните му условия.

Освен Астън Вила, интерес към Гарначо проявява и италианският Рома.

През изминалия сезон 22-годишният офанзивен футболист записа 43 мача във всички турнири с екипа на Челси. В тях той реализира осем попадения и добави четири асистенции, като прекара общо 2153 минути на терена.

Кампанията беше първата за Гарначо като футболист на лондонския клуб, след като премина на „Стамфорд Бридж“ от Манчестър Юнайтед.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове