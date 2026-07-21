Астън Вила е изпратил оферта до Челси за Гарначо

Астън Вила е направил официално предложение до Челси за привличането на Алехандро Гарначо, съобщават авторитетните журналисти Фабрицио Романо и Дейвид Орнстийн от The Athletic.
По информация на двамата първите разговори между клубовете са започнали още в края на миналата седмица, а в момента преговорите продължават.
Желанието на бирмингамци е да вземат аржентинското крило под наем, като в договора да бъде включена и опция за неговото постоянно закупуване. Мениджърът Унай Емери вече е дал одобрението си за сделката, а паралелно се водят разговори и с футболиста относно личните му условия.
Освен Астън Вила, интерес към Гарначо проявява и италианският Рома.
През изминалия сезон 22-годишният офанзивен футболист записа 43 мача във всички турнири с екипа на Челси. В тях той реализира осем попадения и добави четири асистенции, като прекара общо 2153 минути на терена.
Кампанията беше първата за Гарначо като футболист на лондонския клуб, след като премина на „Стамфорд Бридж“ от Манчестър Юнайтед.
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