Григор Димитров води подготовка в Бевърли Хилс

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, вече се намира в сърцето на Калифорния, където подготвя формата си за предстоящите турнири на твърди кортове. Известният район Бевърли Хилс се превърна в арена за неговите тренировки, а атмосферата там е заредена с очакване и ентусиазъм.

Димитров бе приветстван с отворени обятия от местната тенис общност. Бившата №19 в световната ранглиста при жените, Ане Уайт, която днес ръководи престижния тенис клуб „Бевърли Хилс“, не скри радостта си от присъствието на българина. В социалните мрежи тя му пожела успех в предстоящото състезание в Лос Кабос, като подчерта значимостта на неговото участие за клуба и феновете.

Под зоркото око на кондиционния си треньор Ютака Накамура, 35-годишният хасковлия демонстрира завидна физическа форма. Видеоклипове от тренировъчния процес, споделени в социалните мрежи, разкриват отдадеността и професионализма на Димитров, който не пести сили в преследване на нови успехи.

Турнирът от категория ATP 250 в мексиканския курорт Лос Кабос ще отбележи своя десети юбилей от 25 юли до 1 август. Организаторите удостоиха Григор Димитров с „уайлд кард“, давайки му възможност за второ участие в надпреварата. Първата му поява там бе през 2019 година, когато след драматична победа над Стив Джонсън, българинът отпадна на осминафиналите.

Любопитен щрих в историята на турнира е виртуалното му издание през 2020 г., когато заради пандемията от COVID-19 победителите бяха определени чрез онлайн гласуване. Именно тогава Григор Димитров спечели сърцата на феновете и символично триумфира с титлата.

Директорът на турнира, Хосе Антонио Фернандес, подчерта значимостта на десетата годишнина: „2026 година е специална за нас – десетилетие, изпълнено с труд, емоции и качествен тенис. Продължаваме да се развиваме и да предлагаме все по-високо ниво на организация и конкуренция“.