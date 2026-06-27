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Никола Цолов взе точка след наказание на Камара в Австрия

Никола Цолов взе точка след наказание на Камара в Австрия

27 Юни, 2026 19:10 691 1

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Българският пилот се възползва от санкция на конкурент

Никола Цолов взе точка след наказание на Камара в Австрия - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващи събития разтърсиха спринтовото състезание от Формула 2 на легендарната писта в Австрия, където българският ас Никола Цолов се оказа сред големите печеливши. Макар първоначално да остана извън зоната на точките, часове след карирания флаг съдбата се усмихна на младия талант, благодарение на наказание, наложено на един от основните му съперници.

В центъра на бурните събития попадна бразилецът Рафаел Камара. Той завърши шести, но стюардите започнаха разследване заради контакт с Оливър Гьоте още в третия завой. След внимателен преглед на записите и изслушване на всички замесени, съдиите отсъдиха, че именно Камара е виновен за завъртането на пилота на МП Моторспорт – инцидент, който засегна и самия Цолов.

Решението на стюардите бе категорично – 5 секунди наказание за Камара. Това се оказа фатално за класирането му, тъй като го изпрати от шеста директно на девета позиция. От тази развръзка се възползваха трима пилоти, сред които и българският лъв Никола Цолов, който се изкачи до осмото място и заслужено прибави точка към актива си.

Тази точка се оказва златна за Никола Цолов в ожесточената битка за титлата. С нея той вече е само на 9 пункта зад водача в генералното класиране Габриеле Мини. Междувременно, Рафаел Камара не само остана без точки, но и изостана още повече в подреждането, като вече е на 11 точки зад българина.


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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

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    Колето с Тротинетката. 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

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