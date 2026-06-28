Суарес избра между Холанд и Кейн: Харесвам английския нападател повече

Луис Суарес направи любопитно сравнение между двама от най-добрите нападатели в света – Ерлинг Холанд и Хари Кейн, като призна, че предпочита английския национал.

Според легендарния уругваец головите качества на Холанд са безспорни, но Кейн допринася много повече за играта на целия отбор.

„Холанд е смъртоносен в наказателното поле, но отборът трябва да играе за него. Аз предпочитам Хари Кейн. Той се разбира много по-добре със съотборниците си“, заяви Суарес пред “Mundo Deportivo”.

Бившият нападател на Барселона и Ливърпул обясни и какво най-много му харесва в играта на капитана на Англия.

„Той се движи, мислейки за следващото движение на свой съотборник. Чете играта по различен начин. Именно тези малки детайли много ми допадат“, допълни Суарес.

И двамата нападатели направиха силен сезон. Кейн спечели Бундеслигата и Купата на Германия с Байерн, докато Холанд триумфира с Манчестър Сити във ФА Къп и Купата на лигата.