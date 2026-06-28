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Жребият за Втора лига ще бъде изтеглен в понеделник

Жребият за Втора лига ще бъде изтеглен в понеделник

28 Юни, 2026 16:50 384 1

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  • етър велико търново-
  • марек дупница-
  • хебър-
  • пирин-
  • спартак плевен-
  • спортист своге-
  • локомотив горна оряховица-
  • рилски спортист-
  • несебър

Очаква се първенството да бъде от 18 тима

Жребият за Втора лига ще бъде изтеглен в понеделник - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за сезон 2026/27 във футболната Втора лига ще се проведе в понеделник, информира БФС.

От Българския футболен съюз поканиха представителите на медиите на официалната церемония по изтеглянето на жребия за Втора лига. Тя ще се проведе на 29 юни (понеделник) от 19:00 часа в хотел „Рамада“ в София.

По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия сезон, като представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие.

Церемонията ще бъде излъчена на живо в ефира на DIEMA SPORT.

Очаква се броят на участващите отбори да бъде 18, след като Черноморец Балчик и Локомотив Мездра се отказаха от право да играят във втория ешалон.

Вероятен състав:

Берое Стара Загора
Добруджа Добрич
Монтана
Янтра Габрово
Фратрия
Вихрен Сандански
ЦСКА II
Черноморец Бургас
Етър Велико Търново
Лудогорец II
Марек Дупница
Хебър Пазарджик
Пирин Благоевград
Спартак Плевен
Спортист Своге
Локомотив Горна Оряховица
Рилски спортист
Несебър


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    при ,, милостиво решение на бФС, щото мястото им е във ,, В"

    17:01 28.06.2026

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