Никола Цолов покори Австрия: Българският талант с четвърта победа във Формула 2

Никола Цолов завоюва впечатляваща победа в Гран при на Австрия от шампионата на Формула 2. Младият пилот на „Кампос Рейсинг“ демонстрира хладнокръвие и майсторство, които му донесоха четвърти успех за сезона и трети в основно състезание.
Състезанието на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ край Шпилберг започна с Никола Цолов на трета стартова позиция. Още в първите метри българинът показа, че е готов за битка – изпревари Алекс Дън от „Родин Моторспорт“, а малко по-късно надделя и над съотборника си Ноел Леон, за да поеме водачеството. От този момент нататък Цолов не изпусна контрола над надпреварата, въпреки предизвикателствата по трасето.
Смяната на гуми внесе допълнително напрежение в състезанието. Механиците на „Кампос Рейсинг“ се забавиха при обслужването на болида на Цолов, което го върна на 14-а позиция. Въпреки това, българинът не се предаде – бързо навакса изоставането и се включи в ожесточена битка с лидера в шампионата Габриеле Мини и Алекс Дън. В разгара на дуела с Мини, предното крило на Цолов пострада, но щетите не се оказаха фатални и той продължи уверено напред.
Състезанието не мина без инциденти – в 26-ата обиколка болидът на Мари Боя се запали, което наложи въвеждането на виртуална кола за сигурност. След подновяването на надпреварата, пилотите от челото влязоха за смяна на гуми, а Цолов се върна на първа позиция с комфортна преднина от две секунди пред Мини.
В последните обиколки Никола Цолов показа завидна концентрация и не позволи на конкурентите да го доближат. Италианецът Габриеле Мини финишира втори, а германецът Оливер Гьоте от „МП Моторспорт“ се пребори за третото място след късна смяна на гуми.
С този успех Цолов вече има 106 точки в генералното класиране, само две по-малко от лидера Мини, който остава начело със 108. Българският пилот вече има победи в Австралия, Монако, Маями (спринт) и сега – в Австрия, което го превръща в един от фаворитите за шампионската титла.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
12:26 28.06.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #6, #9, #12, #17
12:28 28.06.2026
3 РЕСПЕКТ
Коментиран от #7
12:30 28.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Точно така
Браво!!!
12:41 28.06.2026
6 Се ла ви
До коментар #2 от "Лопата Орешник":В момента е първи в класирането.Веднъж или 2 пъти го наказваха и му добавяха време,което му отнемаше точки в класирането.За квалификациите не знам.Истинсли се гордея с Никола и му желая успех!
12:42 28.06.2026
7 Хаха хаха ха
До коментар #3 от "РЕСПЕКТ":А ще се пребори ли с твоята комунистическа омраза?Цолов ли е виновен, че руснаците ги няма никакви?
Коментиран от #10, #20
12:42 28.06.2026
8 Кобра Кай 🥋
12:46 28.06.2026
9 ясен си
До коментар #2 от "Лопата Орешник":На тебе трудно може да ти стане ясно нещо дето е много ясно.Личи си какъв си.
12:46 28.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тактически ход.
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Бавно и спокойно без да се набиваш на очи стигаш по-далеч.
12:58 28.06.2026
13 Найджъл Менсъл
Газ до дупка докрай!
13:00 28.06.2026
14 БРАВО НИКОЛА
13:01 28.06.2026
15 Браво!
13:07 28.06.2026
16 ЦОЛОВ С ПРОБЛЕМ
13:14 28.06.2026
17 Не ти е ясно, щот си
До коментар #2 от "Лопата Орешник":very simple creation of the nature!
Всичко е тактика и стратегия.
Не натиска много за да пази автомобила, но все пак да е на по-предна позиция
13:22 28.06.2026
18 да е жив и здрав и да се оженят с крисия
му измислят някое наказание той им е трън в очите понеже е българин а печели…
13:23 28.06.2026
19 Българския лъв
13:41 28.06.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Хаха хаха ха":И къде пак видя руснаци в коментара на човека? За руснаците не бери грижа. Имат и писта за Формула 1 в Сочи и имаха двама пилоти досега във Формулата, но политика.
14:10 28.06.2026