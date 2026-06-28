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Никола Цолов покори Австрия: Българският талант с четвърта победа във Формула 2

Никола Цолов покори Австрия: Българският талант с четвърта победа във Формула 2

28 Юни, 2026 12:24 1 748 20

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Българският ас триумфира на „Ред Бул Ринг“ и стопи разликата в генералното класиране

Никола Цолов покори Австрия: Българският талант с четвърта победа във Формула 2 - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов завоюва впечатляваща победа в Гран при на Австрия от шампионата на Формула 2. Младият пилот на „Кампос Рейсинг“ демонстрира хладнокръвие и майсторство, които му донесоха четвърти успех за сезона и трети в основно състезание.

Състезанието на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ край Шпилберг започна с Никола Цолов на трета стартова позиция. Още в първите метри българинът показа, че е готов за битка – изпревари Алекс Дън от „Родин Моторспорт“, а малко по-късно надделя и над съотборника си Ноел Леон, за да поеме водачеството. От този момент нататък Цолов не изпусна контрола над надпреварата, въпреки предизвикателствата по трасето.

Смяната на гуми внесе допълнително напрежение в състезанието. Механиците на „Кампос Рейсинг“ се забавиха при обслужването на болида на Цолов, което го върна на 14-а позиция. Въпреки това, българинът не се предаде – бързо навакса изоставането и се включи в ожесточена битка с лидера в шампионата Габриеле Мини и Алекс Дън. В разгара на дуела с Мини, предното крило на Цолов пострада, но щетите не се оказаха фатални и той продължи уверено напред.

Състезанието не мина без инциденти – в 26-ата обиколка болидът на Мари Боя се запали, което наложи въвеждането на виртуална кола за сигурност. След подновяването на надпреварата, пилотите от челото влязоха за смяна на гуми, а Цолов се върна на първа позиция с комфортна преднина от две секунди пред Мини.

В последните обиколки Никола Цолов показа завидна концентрация и не позволи на конкурентите да го доближат. Италианецът Габриеле Мини финишира втори, а германецът Оливер Гьоте от „МП Моторспорт“ се пребори за третото място след късна смяна на гуми.

С този успех Цолов вече има 106 точки в генералното класиране, само две по-малко от лидера Мини, който остава начело със 108. Българският пилот вече има победи в Австралия, Монако, Маями (спринт) и сега – в Австрия, което го превръща в един от фаворитите за шампионската титла.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    30 0 Отговор
    Цолката направи още едно велико състезание 🏎️🏁🚥🏆💨

    12:26 28.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 15 Отговор
    Не ми е ясно, как всеки път на квалификацията не е първи, после печели състезанията, а накрая все настига някой в генералното? Защо квалификациите са му трудни, защо състезанията са му лесни и защо ако ги печели все не е първи в генералното?

    Коментиран от #6, #9, #12, #17

    12:28 28.06.2026

  • 3 РЕСПЕКТ

    32 1 Отговор
    Дано му има сили да се пребори с англосаксонската завист и омраза.

    Коментиран от #7

    12:30 28.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точно така

    18 0 Отговор
    Браво, Ники!
    Браво!!!

    12:41 28.06.2026

  • 6 Се ла ви

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    В момента е първи в класирането.Веднъж или 2 пъти го наказваха и му добавяха време,което му отнемаше точки в класирането.За квалификациите не знам.Истинсли се гордея с Никола и му желая успех!

    12:42 28.06.2026

  • 7 Хаха хаха ха

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "РЕСПЕКТ":

    А ще се пребори ли с твоята комунистическа омраза?Цолов ли е виновен, че руснаците ги няма никакви?

    Коментиран от #10, #20

    12:42 28.06.2026

  • 8 Кобра Кай 🥋

    13 0 Отговор
    Бравоооо момче! 🇧🇬

    12:46 28.06.2026

  • 9 ясен си

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    На тебе трудно може да ти стане ясно нещо дето е много ясно.Личи си какъв си.

    12:46 28.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тактически ход.

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Бавно и спокойно без да се набиваш на очи стигаш по-далеч.

    12:58 28.06.2026

  • 13 Найджъл Менсъл

    8 0 Отговор
    Браво Никола!
    Газ до дупка докрай!

    13:00 28.06.2026

  • 14 БРАВО НИКОЛА

    8 0 Отговор
    Да се пукат душманите.

    13:01 28.06.2026

  • 15 Браво!

    4 0 Отговор
    Догодина ще го гледам на живо в Монца, във Формула 1.

    13:07 28.06.2026

  • 16 ЦОЛОВ С ПРОБЛЕМ

    2 0 Отговор
    Фолксваген“ съкращава 100 000 служители и затваря четири завода в Германия. Автоиндустрията умира.

    13:14 28.06.2026

  • 17 Не ти е ясно, щот си

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    very simple creation of the nature!
    Всичко е тактика и стратегия.
    Не натиска много за да пази автомобила, но все пак да е на по-предна позиция

    13:22 28.06.2026

  • 18 да е жив и здрав и да се оженят с крисия

    1 0 Отговор
    не бързайте да се радвате пак ще
    му измислят някое наказание той им е трън в очите понеже е българин а печели…

    13:23 28.06.2026

  • 19 Българския лъв

    2 0 Отговор
    Браво!!!

    13:41 28.06.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха хаха ха":

    И къде пак видя руснаци в коментара на човека? За руснаците не бери грижа. Имат и писта за Формула 1 в Сочи и имаха двама пилоти досега във Формулата, но политика.

    14:10 28.06.2026

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