Никола Цолов покори Австрия: Българският талант с четвърта победа във Формула 2

Никола Цолов завоюва впечатляваща победа в Гран при на Австрия от шампионата на Формула 2. Младият пилот на „Кампос Рейсинг“ демонстрира хладнокръвие и майсторство, които му донесоха четвърти успех за сезона и трети в основно състезание.

Състезанието на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ край Шпилберг започна с Никола Цолов на трета стартова позиция. Още в първите метри българинът показа, че е готов за битка – изпревари Алекс Дън от „Родин Моторспорт“, а малко по-късно надделя и над съотборника си Ноел Леон, за да поеме водачеството. От този момент нататък Цолов не изпусна контрола над надпреварата, въпреки предизвикателствата по трасето.

Смяната на гуми внесе допълнително напрежение в състезанието. Механиците на „Кампос Рейсинг“ се забавиха при обслужването на болида на Цолов, което го върна на 14-а позиция. Въпреки това, българинът не се предаде – бързо навакса изоставането и се включи в ожесточена битка с лидера в шампионата Габриеле Мини и Алекс Дън. В разгара на дуела с Мини, предното крило на Цолов пострада, но щетите не се оказаха фатални и той продължи уверено напред.

Състезанието не мина без инциденти – в 26-ата обиколка болидът на Мари Боя се запали, което наложи въвеждането на виртуална кола за сигурност. След подновяването на надпреварата, пилотите от челото влязоха за смяна на гуми, а Цолов се върна на първа позиция с комфортна преднина от две секунди пред Мини.

В последните обиколки Никола Цолов показа завидна концентрация и не позволи на конкурентите да го доближат. Италианецът Габриеле Мини финишира втори, а германецът Оливер Гьоте от „МП Моторспорт“ се пребори за третото място след късна смяна на гуми.

С този успех Цолов вече има 106 точки в генералното класиране, само две по-малко от лидера Мини, който остава начело със 108. Българският пилот вече има победи в Австралия, Монако, Маями (спринт) и сега – в Австрия, което го превръща в един от фаворитите за шампионската титла.