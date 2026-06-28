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Ай Огура покори Ассен и прекъсна 22-годишната суша в MotoGP

Ай Огура покори Ассен и прекъсна 22-годишната суша в MotoGP

28 Юни, 2026 18:42 342 0

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  • триумф-
  • „ассен“

Японският ас изгря на холандската сцена

Ай Огура покори Ассен и прекъсна 22-годишната суша в MotoGP - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сензационен обрат и бурни емоции белязаха Гран При на Нидерландия, където Ай Огура се превърна в герой за японския моторен спорт. Младият пилот на Trackhouse Aprilia извоюва първата си победа в кралския клас на MotoGP, слагайки край на дългогодишното чакане на Япония за нов триумф – последният такъв бе дело на Макото Тамада през далечната 2004 година.

Състезанието на легендарната писта „Ассен“, наричана неслучайно Катедралата на скоростта, предложи истински спектакъл. Огура демонстрира хладнокръвие и изключителна скорост във втората половина на надпреварата, когато с майсторски изпреварвания остави зад себе си Хорхе Мартин и съотборника си Раул Фернандес. Така японецът не само се качи на най-високото стъпало на подиума, но и донесе втора поредна двойна победа за отбора си – този път в основното състезание, а не в спринта, както бе ден по-рано.

Полпозишънът на Мартин не се оказа достатъчен за победа – испанецът води през по-голямата част от дистанцията, но в крайна сметка трябваше да се задоволи с третото място. За втори път този сезон Aprilia окупира целия подиум, след като същото се случи и в Льо Ман през май. Марко Бедзеки, който стартира с амбиции за челните позиции, отпадна след падане още във втората обиколка. Това бе трета поредна неделна нула за италианеца, което му коства и лидерството в генералното класиране – новият водач е Мартин с 193 точки, следван от Бедзеки със 186.

Фабио Ди Джанантонио остана на крачка от подиума, след като бе принуден да премине през дългата обиколка малко преди финала. В топ 10 се наредиха още Алекс Маркес, Енеа Бастианини, Марк Маркес, Фабио Куартараро, Брад Биндър и Алекс Ринс. Световният шампион Марк Маркес завърши шести, но бе санкциониран с една позиция заради напускане на границите на трасето в последната обиколка. Маверик Винялес също получи наказание и финишира 13-ти, отстъпвайки място на Джак Милър. В зоната на точките попаднаха още Диого Морейра и тестовият пилот на Yamaha Аугусто Фернандес, който участва с „уайлд кард“.

След десет кръга от шампионата Мартин води с 193 точки, Бедзеки е втори със 186, а Ди Джанантонио и Огура са съответно трети и четвърти с 177 и 168 точки.

Следващото изпитание за пилотите ще бъде Гран При на Германия на „Заксенринг“ след две седмици – последният старт преди лятната пауза.


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