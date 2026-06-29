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От Саудитска Арабия готвят рекордна оферта за Антонио Конте

От Саудитска Арабия готвят рекордна оферта за Антонио Конте

29 Юни, 2026 20:42 445 0

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Ал-Итихад иска италианския специалист, но националният отбор остава негов приоритет

От Саудитска Арабия готвят рекордна оферта за Антонио Конте - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Антонио Конте може да продължи треньорската си кариера в Саудитска Арабия. Според информации от местни медии Ал-Итихад подготвя рекордна оферта, с която да убеди италианеца да поеме отбора.

Клубът търси нов наставник, след като се раздели със Серджо Консейсао, а ръководството е насочило вниманието си към доказан европейски специалист с богат опит и шампионски манталитет.

Засега официално предложение все още няма, но източници твърдят, че Ал-Итихад е готов да предложи на Конте изключително изгоден договор.

Бъдещето на италианеца обаче зависи и от развитието около националния отбор на Италия. Ако бъде избран за селекционер на „адзурите“, Конте почти сигурно ще предпочете да се завърне начело на държавния тим.

При друг сценарий пред него остават две възможности – да си вземе година почивка или да приеме офертата от чужбина, като към момента именно Саудитска Арабия изглежда най-вероятната му следваща дестинация, пише “Corriere dello Sport”.


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