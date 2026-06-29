ЦСКА 1948 срази Партизан Белград в контрола на словенска земя

ЦСКА 1948 разгроми Партизан Белград с категоричното 3:0 в първата си приятелска среща на словенска територия. Мачът, който се проведе в рамките на подготвителния лагер, донесе много поводи за радост на тима от Бистрица.

В 34-ата минута Мамаду Диало откри резултата от дузпа, след като защитата на Партизан бе принудена да фаулира в наказателното поле.

След почивката Георги Русев удвои аванса на ЦСКА 1948 с прецизен удар в 56-ата минута, а в самия край на срещата Атанас Илиев оформи крайното 3:0, с което подпечата успеха на своя тим.

След впечатляващото начало на лагера в Словения, възпитаниците на Александър Александров ще се изправят срещу местния гранд Марибор. Двубоят е насрочен за сряда, 1 юли.