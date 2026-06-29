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Чехия остана без треньор: Мирослав Кубек напусна след разочароващото Световно първенство

Чехия остана без треньор: Мирослав Кубек напусна след разочароващото Световно първенство

29 Юни, 2026 23:14 520 0

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Провалът на Мондиала доведе до рокада в националния отбор

Чехия остана без треньор: Мирослав Кубек напусна след разочароващото Световно първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Чешкият национален отбор по футбол се оказа в търсене на нов селекционер, след като опитният Мирослав Кубек официално се оттегли от поста си. Решението му идва само дни след като Чехия отпадна безславно от Световното първенство, провеждащо се в Мексико, САЩ и Канада.

74-годишният специалист подаде оставка, която бе незабавно приета от Чешката футболна федерация. Тимът завърши на дъното в своята група, като успя да спечели едва една точка в трите си срещи срещу домакина Мексико, Южна Африка и Южна Корея. Разочароващото представяне остави чехите на последното четвърто място и сложи край на надеждите им за продължаване напред.

В изявление след напускането си, Кубек посочи няколко ключови фактора за неуспеха на отбора. Сред тях са изтощителните пътувания между различните градове-домакини, поредица от нелепи грешки на терена, както и силен медиен натиск, който според него е повлиял негативно на атмосферата в съблекалнята.

Мирослав Кубек пое националния тим в труден момент – след шокираща загуба от Фарьорските острови в квалификациите. Въпреки това, той успя да вдъхне нов живот на отбора и да го изведе до първо участие на световен форум от 2006 година насам, след драматични плейофи срещу Ейре и Дания.

Кубек не е единственият наставник, който напуска поста си след Мондиала. По време на турнира Тунис се раздели със Сабри Ламуши, а Стив Кларк също подаде оставка, след като не успя да класира Шотландия за фазата на елиминациите.


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