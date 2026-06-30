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Интер се разделя с четирима ветерани

Интер се разделя с четирима ветерани

30 Юни, 2026 15:38 396 0

  • интер-
  • футболисти-
  • стефан де врай-
  • матео дармиан-
  • франческо ачерби-
  • ян зомер-
  • джузепе меаца

Легендите на "нерадзурите" напускат, клубът поема по пътя на обновлението

Интер се разделя с четирима ветерани - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският шампион Интер официално обяви раздялата си с четирима от своите най-опитни футболисти. Стефан де Врай, Матео Дармиан, Франческо Ачерби и Ян Зомер напускат "Джузепе Меаца", слагайки край на един изключително успешен период за "нерадзурите".

В специално изявление, ръководството на Интер изрази дълбока признателност към своите доскорошни лидери за тяхната отдаденост, професионализъм и незабравими моменти, които оставиха траен отпечатък в историята на клуба. Техните договори изтекоха едновременно, което бележи символичен завършек на една златна епоха.

Ян Зомер (37 г.) - Швейцарският страж, който пази вратата на Интер през последните три сезона, се сбогува с клуба след над 100 изиграни мача в Серия А. С принос към две шампионски титли, Купа и Суперкупа на Италия, Зомер се превърна в ключова фигура за "нерадзурите". Очаква се неговото място да бъде заето от испанския талант Хосеп Мартинес.

Франческо Ачерби (38 г.) - Железният централен защитник прекара четири сезона в Милано, записвайки 148 двубоя във всички турнири и печелейки шест трофея. Ачерби бе истински стълб в отбраната и лидер на терена. Интерес към него проявяват няколко клуба от Серия А, сред които и Торино.

Стефан де Врай (34 г.) - Холандският бранител напуска след осем незабравими години, в които изигра 296 мача, реализира 13 гола и спечели общо девет отличия – три титли, три купи и три суперкупи на Италия. Според последните слухове, де Врай може да продължи кариерата си в гръцкия гранд Панатинайкос.

Матео Дармиан (36 г.) - Верният десен бек се разделя с Интер след шест сезона, в които натрупа 218 участия и девет трофея. За бъдещето му се спекулира, че може да остане в Италия като футболист или да поеме административна роля в клуба.

Тази мащабна промяна бележи началото на процес по подмладяване и обновяване на състава. Интер се готви да изгради нов гръбнак, който да продължи традицията на успехите и да вдъхне свежа енергия на отбора.


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