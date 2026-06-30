Работилият в ЦСКА Пауло Нога с шанс за ключова роля в Олимпиакос

Пауло Нога, добре познатият бивш спортен директор на ЦСКА, е сочен за един от основните претенденти за ръководител на младежката академия на Олимпиакос. Информацията идва от авторитетни португалски източници, които твърдят, че именитият експерт е на крачка от завръщане в региона.

Нога не е непознато име в света на футболните академии. През годините той е натрупал завиден опит, заемайки ръководни постове в някои от най-елитните клубове в Европа. Сред тях се открояват Порто, Спортинг Лисабон, Ливърпул и дори френският гранд Пари Сен Жермен. Този впечатляващ професионален път го превръща в изключително желан кадър за всеки клуб, който държи на развитието на младите таланти.

Гръцкият шампион Олимпиакос, известен със своята амбиция и стремеж към върхови постижения, е насочил вниманието си именно към Пауло Нога. Очаква се в най-скоро време да бъдат обявени официални новини относно евентуалното му назначение начело на академията в Ренти – мястото, където се коват бъдещите звезди на клуба.