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Работилият в ЦСКА Пауло Нога с шанс за ключова роля в Олимпиакос

Работилият в ЦСКА Пауло Нога с шанс за ключова роля в Олимпиакос

30 Юни, 2026 21:34 328 1

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  • олимпиакос

Португалският специалист може да оглави академията на гръцкия футболен колос

Работилият в ЦСКА Пауло Нога с шанс за ключова роля в Олимпиакос - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пауло Нога, добре познатият бивш спортен директор на ЦСКА, е сочен за един от основните претенденти за ръководител на младежката академия на Олимпиакос. Информацията идва от авторитетни португалски източници, които твърдят, че именитият експерт е на крачка от завръщане в региона.

Нога не е непознато име в света на футболните академии. През годините той е натрупал завиден опит, заемайки ръководни постове в някои от най-елитните клубове в Европа. Сред тях се открояват Порто, Спортинг Лисабон, Ливърпул и дори френският гранд Пари Сен Жермен. Този впечатляващ професионален път го превръща в изключително желан кадър за всеки клуб, който държи на развитието на младите таланти.

Гръцкият шампион Олимпиакос, известен със своята амбиция и стремеж към върхови постижения, е насочил вниманието си именно към Пауло Нога. Очаква се в най-скоро време да бъдат обявени официални новини относно евентуалното му назначение начело на академията в Ренти – мястото, където се коват бъдещите звезди на клуба.


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  • 1 Работилият в ЦСКА Пауло Нога

    1 0 Отговор
    кво ли е бачкал човечеца
    явно нещо си кат писара
    да нацъка пълнеж и да лапне парици

    21:44 30.06.2026

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