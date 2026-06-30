Трудни първи стъпки за Паолини и Кийс на тревните кортове в Лондон

Джазмин Паолини, която заема 17-о място в световната ранглиста и е поставена под №13 в основната схема, трябваше да премине през истинско изпитание в първия си мач на тазгодишния Уимбълдън. Италианката се изправи срещу американската квалификантка Робин Монтгомъри, заемаща 195-ата позиция в класацията, и след повече от два часа и двадесет минути битка успя да обърне резултата – 0:6, 6:4, 7:5.

Първият сет бе истински кошмар за Паолини, която не успя да вземе нито един гейм. Въпреки това, тя демонстрира характер и воля, като постепенно намери ритъма си и обърна развоя на срещата в своя полза. Това бе първата ѝ победа на тревна настилка през този сезон, след като преди седмица отпадна още в първия кръг на турнира в Истборн.

Любопитно е, че двубоят бе първи между Паолини и Монтгомъри, което допълнително внесе неизвестност в срещата.

В следващия кръг италианката ще срещне победителката от мача между швейцарката Виктория Голубич (№62) и руската квалификантка Ирина Шиманович (№215).

Американката Мадисън Кийс, която е 22-ра в света и поставена под №26 в схемата, също трябваше да се справя с изненадващо труден съперник в лицето на сънародничката си Кайла Дей (№137). След загубен първи сет в тайбрек – 6:7(5), Кийс показа класата си и обърна мача с 6:4, 6:3.

Във втория кръг Кийс ще се изправи срещу британката Кейти Суон, която заема 196-о място в световната ранглиста. Двете са се срещали два пъти до момента, като и двата пъти победата е била за американката.