Билетите за мача ЦСКА - Дери Сити ще бъдат пуснати в продажба в сряда

Билетите за предстоящия домакински двубой на ЦСКА с Дери Сити, от 1-и квалификационен кръг на Лига Европа, ще бъдат пуснати в продажба утре (1 юли), в 10:00 ч., съобщиха от клуба. Срещата ще се играе на 9 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски ще могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от утре (работно време 10:00-19:00 ч.) до деня на мача, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

• Сектор А, Ложи – 25 евро

• Сектор А – 20 евро

• Сектор Г – 12 евро

• Сектор Б, блок 25, 26 (гости) – 12 евро.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.