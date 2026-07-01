Франция прегази Швеция с 3:0 по пътя към Топ 16

Световният вицешампион Франция победи категорично Швеция с 3:0 в първия си елиминационен сблъсък от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Двубоят се изигра пред 80 663 зрители на стадион „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси, САЩ. С този триумф селекцията на Дидие Дешан продължава напред в турнира, където на осминафиналите ще премери сили с Парагвай.

Ключовите моменти в мача

45' (1:0) – Килиан Мбапе открива резултата точно преди почивката с прецизен удар в далечния ъгъл след късо изпълнение на корнер.

– Килиан Мбапе открива резултата точно преди почивката с прецизен удар в далечния ъгъл след късо изпълнение на корнер. 53' (2:0) – Брадли Баркола удвоява преднината, възползвайки се от перфектен извеждащ пас на Майкъл Олисе.

– Брадли Баркола удвоява преднината, възползвайки се от перфектен извеждащ пас на Майкъл Олисе. 74' (3:0) – Отново Килиан Мбапе оформя класическия резултат след нова асистенция на Олисе, излизайки очи в очи с шведския вратар.

Историческите постижения на Мбапе

Капитанът на Франция Килиан Мбапе се превърна в голямата звезда на вечерта и записа името си в историята на световните финали. С двете си попадения срещу скандинавците той вече има 10 гола в елиминационната фаза на мондиали, подобрявайки досегашния рекорд на бразилеца Леонидас и португалеца Кристиано Роналдо.

Освен това нападателят на Реал Мадрид вече има общо 18 гола на световни първенства, изравнявайки се с Лионел Меси на върха в голмайсторската листа за Мондиал 2026 – двамата водят с по 6 попадения.

Тотална френска доминация

Воденият от Греъм Потър тим на Швеция, в чиито редици блестяха имената на Александър Исак и Виктор Гьокереш, започна срещата мотивирано, но бързо беше пречупен от френската преса. Още през първата част Франция удари две греди чрез Мбапе и Олисе, а едно попадение беше отменено поради засада. Статистиката в края на срещата затвърди превъзходството на „петлите“ с 61% притежание на топката и очаквани голове (xG) от 3.17 срещу едва 0.67 за Швеция.

Франция (4-2-3-1): Дидие Дешан

Вратар: Майк Менян

Майк Менян Защитници: Жул Кунде (заменен от Мало Густо в 77'), Дайо Упамекано, Уилям Салиба, Люка Дин (заменен от Тео Ернандес в 79')

Жул Кунде (заменен от Мало Густо в 77'), Дайо Упамекано, Уилям Салиба, Люка Дин (заменен от Тео Ернандес в 79') Опорни халфове: Орелиан Чуамени, Адриен Рабио

Орелиан Чуамени, Адриен Рабио Офанзивни полузащитници: Усман Дембеле (заменен от Дезире Дуе в 76'), Майкъл Олисе (заменен от Раян Шерки в 85'), Брадли Баркола

Усман Дембеле (заменен от Дезире Дуе в 76'), Майкъл Олисе (заменен от Раян Шерки в 85'), Брадли Баркола Нападател: Килиан Мбапе (Капитан; заменен от Жан-Филип Матета в 85') [ 1, 2, 3, 4]

Швеция (3-4-2-1): Греъм Потър

Вратар: Якоб Видел Зетерстрьом

Якоб Видел Зетерстрьом Защитници: Виктор Линдельоф (Капитан), Густаф Лагербиелке, Габриел Гудмундсон

Виктор Линдельоф (Капитан), Густаф Лагербиелке, Габриел Гудмундсон Халфова линия: Елиот Строуд (заменен от Таха Али в 66'), Лукас Бергвал (заменен от Бесфорт Зенели в 66'), Ясин Аяри (заменен от Бенямин Нигрен в 82'), Даниел Свенсон (заменен от Матиас Сванберг в 82')

Елиот Строуд (заменен от Таха Али в 66'), Лукас Бергвал (заменен от Бесфорт Зенели в 66'), Ясин Аяри (заменен от Бенямин Нигрен в 82'), Даниел Свенсон (заменен от Матиас Сванберг в 82') Офанзивни крила: Антъни Еланга, Александър Исак (заменен от Густаф Нилсон в 89')

Антъни Еланга, Александър Исак (заменен от Густаф Нилсон в 89') Централен нападател: Виктор Гьокереш

Следващият съперник: Парагвай

На осминафиналите Франция се изправя срещу абсолютната сензация на турнира до момента – тима на Парагвай. Южноамериканците си осигуриха място в Топ 16, след като сътвориха един от най-големите шокове в историята на световните първенства, елиминирайки Германия, след драматично изпълнение на дузпи в 1/16-финалите.

Мачът между Франция и Парагвай ще се изиграе на 4 юли 2026 г. на стадион „Филаделфия Стейдиъм“ във Филаделфия. Французите влизат в двубоя като абсолютни фаворити, но Дидие Дешан вече предупреди играчите си да не подценяват южноамериканския „палач на фаворити“.

Източник: bTV Спорт и FIFA.